Росгвардия потратит полмиллиона бюджетных рублей на хрустальные погоны
Ведомство заказало 104 пары изготовленных из хрусталя погон для генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерал-полковника. Стоимость каждой пары погон составляет 5,6 тысяч рублей. Общая стоимость заказа составляет 582 тысячи рублей
Фото: flashnord.com
Росгвардия потратит более полмиллиона рублей на покупку хрустальных погон для высокопоставленных силовиков. Соответствующий заказ появился на сайте госзакупок.
Ведомство заказало 104 пары изготовленных из хрусталя погон для генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерал-полковника. Стоимость каждой пары погон составляет 5,6 тысяч рублей. Общая стоимость заказа составляет 582 тысячи рублей.
Согласно заявочной документации, каждая пара погон должна быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую «механизм открытия верхней крышки».
Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды) без цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов, сообщает РБК.