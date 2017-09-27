Мурманский губернатор предложила ввести штрафы за кормление бездомных животных
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун внесла на рассмотрение регионального парламента законопроект о штрафах за кормление бездомных животных. В документе речь идет о штрафах в размере от 1000 до 2500 рублей
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун внесла на рассмотрение регионального парламента законопроект о штрафах за кормление бездомных животных. В документе речь идет о штрафах в размере от 1000 до 2500 рублей.
Инициатива губернатора была одобрена профильным комитетом мурманской облдумы, сообщает «Новая газета».
Законопроект с нейтральным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области» содержит целый ряд норм, касающихся бездомных животных. Так, документ предполагает бесплатную неотложную помощь животным и обязательный мониторинг численности бездомных собак.
В то же время документ вводит штрафы за кормление безнадзорных животных. Каким образом мурманские чиновники собираются следить за исполнением данной нормы, не уточняется.
В законопроекте говорится, что нововведение «не возложит дополнительных расходных обязательств на бюджет», следовательно дополнительных штатных единиц для слежения за сердобольными гражданами не предполагается.