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27 сентября 07:12

Мурманский губернатор предложила ввести штрафы за кормление бездомных животных

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун внесла на рассмотрение регионального парламента законопроект о штрафах за кормление бездомных животных. В документе речь идет о штрафах в размере от 1000 до 2500 рублей

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун внесла на рассмотрение регионального парламента законопроект о штрафах за кормление бездомных животных. В документе речь идет о штрафах в размере от 1000 до 2500 рублей.

Инициатива губернатора была одобрена профильным комитетом мурманской облдумы, сообщает «Новая газета».

Законопроект с нейтральным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области» содержит целый ряд норм, касающихся бездомных животных. Так, документ предполагает бесплатную неотложную помощь животным и обязательный мониторинг численности бездомных собак.

В то же время документ вводит штрафы за кормление безнадзорных животных. Каким образом мурманские чиновники собираются следить за исполнением данной нормы, не уточняется.

В законопроекте говорится, что нововведение «не возложит дополнительных расходных обязательств на бюджет», следовательно дополнительных штатных единиц для слежения за сердобольными гражданами не предполагается.

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