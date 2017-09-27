Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с заморозками
Повышенная погодная опасность объявлена в связи с заморозками, которые ожидаются в столичном регионе. По данным синоптиков, температура ночью опустится до 4-6 градусов, а днем воздух прогреется до 10-12 тепла
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на среду, 27 сентября.
Повышенная погодная опасность объявлена в связи с заморозками, которые ожидаются в столичном регионе. По данным синоптиков, температура ночью опустится до 4-6 градусов, а днем воздух прогреется до 10-12 тепла.
Первые заморозки в Московской области были зафиксированы в субботу, 23 сентября.
Ведущий специалист Центра «Фобос» Олег Прокофьев в беседе с «Мослентой» также сообщил, что в сентябре температура держится в пределах нормы для этого месяца, а основная норма осадков уже выпала.