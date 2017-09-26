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26 сентября 10:50

Студентов чеченских вузов обязали посещать все домашние матчи ФК «Ахмат»

Власти региона выделили трибуны на грозненском стадионе для каждого вуза, а места привязали к номерам студенческих билетов, чтобы можно было легко вычислить «прогульщиков». Тем, кто болеть за родную команду не хочет, грозят отчислением

Фото: fc-akhmat.ru

Студенты чеченских вузов пожаловались на обязаловку с посещением матчей футбольного клуба «Ахмат». Власти региона выделили трибуны на грозненском стадионе для каждого вуза, а места привязали к номерам студенческих билетов, чтобы можно было легко вычислить «прогульщиков». При этом руководство учебных заведений грозит студентам за отказ ходить на футбольные матчи отчислением.

На обязаловку порталу «Кавказ. Реалии» пожаловались, в частности, студенты Чеченского государственного университета, Грозненского государственного нефтяного технического университета и Чеченского педагогического госуниверситета.

Так, в понедельник, 25 сентября, студентов отпустили после занятий домой и обязали посетить матч между «Ахматом» и казанским «Рубином» в рамках чемпионата России по футболу (1:0).

Расходы на проезд до центра Грозного и обратно студенты должны брать на себя, а обязательное посещение матчей распространяется в том числе и на студентов, проживающих за пределами Грозного.

Напомним, ранее руководители чеченских школ жаловались на указание Министерства образования региона закупить дневники с изображением эмблемы ФК «Ахмат», которые были напечатаны в местной типографии. Стоимость одного такого дневника составляет 90 рублей.

Директора школ должны отчитаться перед чиновниками о закупке дневников с эмблемой ФК «Ахмат».

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