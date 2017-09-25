Москва и Московская область стали самыми криминальными регионами страны
Генпрокуратура России составила рейтинг самых криминальных регионов страны. Рейтинг составлялся на основе данных об официально зарегистрированных преступлениях в период с января по июнь 2017 года
Генпрокуратура России составила рейтинг самых криминальных регионов страны. Рейтинг составлялся на основе данных об официально зарегистрированных преступлениях в период с января по июнь 2017 года.
Согласно докладу «Состояние преступности в России», лидером по числу зарегистрированных преступлений является Москва. В столице за полгода было совершено 71 961 преступлений.
На втором месте расположилась Московская область, где было зарегистрировано 43 668 правонарушений, а на третьем месте - Краснодарский край (33 492 преступления).
Наименее криминальным регионом стал Чукотский автономный округ. В этом регионе силовые ведомства зафиксировали всего 377 преступления.
В Генпрокуратуре отметили, что в целом за первую половину 2017 года было отмечено снижение уровня преступности.