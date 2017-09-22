Житель Архангельска месяц жил на МРОТ, похудел и «стал заторможенным»
Житель Архангельска Артем Шишков решил провести эксперимент, суть которого состояла в том, чтобы прожить на минимальный размер оплаты труда. МРОТ сейчас составляет около 8 тысяч рублей в месяц. Эксперимент дался мужчине нелегко – он похудел и стал чувствовать себя не очень хорошо
Житель Архангельска Артем Шишков решил провести эксперимент, суть которого состояла в том, чтобы прожить на минимальный размер оплаты труда. МРОТ сейчас составляет около 8 тысяч рублей в месяц. Эксперимент дался мужчине нелегко – он похудел и стал чувствовать себя не очень хорошо.
Артем Шишков жил на 8 тысяч рублей с 23 августа по 22 сентября. Как рассказал мужчина, сначала ему пришлось исключить из своего рациона фрукты, говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, сметану, творог, сливочное масло и маргарин.
Экономия на продуктах не помогла, и к 17 сентября деньги у него закончились. До конца эксперимента «Проживи на МРОТ и не умри» Шишков питался в основном кашей, макаронами и яйцами.
Житель Архангельска рассказал, что за месяц похудел на 5 килограмм. У него появилась сонливость и заторможенность.
Отметим, что согласно статистике Министерства труда, число граждан, которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума (около 10 тысяч рублей), составляет около 4 млн человек.