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22 сентября 18:37

Житель Архангельска месяц жил на МРОТ, похудел и «стал заторможенным»

Житель Архангельска Артем Шишков решил провести эксперимент, суть которого состояла в том, чтобы прожить на минимальный размер оплаты труда. МРОТ сейчас составляет около 8 тысяч рублей в месяц. Эксперимент дался мужчине нелегко – он похудел и стал чувствовать себя не очень хорошо

Житель Архангельска Артем Шишков решил провести эксперимент, суть которого состояла в том, чтобы прожить на минимальный размер оплаты труда. МРОТ сейчас составляет около 8 тысяч рублей в месяц. Эксперимент дался мужчине нелегко – он похудел и стал чувствовать себя не очень хорошо.

Артем Шишков жил на 8 тысяч рублей с 23 августа по 22 сентября. Как рассказал мужчина, сначала ему пришлось исключить из своего рациона фрукты, говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, сметану, творог, сливочное масло и маргарин.

Экономия на продуктах не помогла, и к 17 сентября деньги у него закончились. До конца эксперимента «Проживи на МРОТ и не умри» Шишков питался в основном кашей, макаронами и яйцами.

Житель Архангельска рассказал, что за месяц похудел на 5 килограмм.  У него появилась сонливость и заторможенность.

Отметим, что согласно статистике Министерства труда, число граждан, которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума (около 10 тысяч рублей), составляет около 4 млн человек.

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