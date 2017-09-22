ФСИН будет производить товары под брендом «Сделано в тюрьме»
Федеральная служба исполнения наказаний будет выпускать свои товары под брендом «Сделано в тюрьме». Заявку на регистрацию товарного знака подал в Роспатент ФГУП «Калужское» ФСИН России. Подобный товарный знак с 1980 года существует в Италии
Фото: rusplt.ru
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет выпускать свои товары под брендом «Сделано в тюрьме». Заявку на регистрацию товарного знака подал в Роспатент ФГУП «Калужское» ФСИН России.
Товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами русского алфавита черного цвета. «Знак прост, выразителен и хорошо запоминается», - говорится в заявке, которую цитирует агентство «Москва».
Отметим, что товарный знак «Сделано в тюрьме» с 1980 года существует в Италии. Под этим брендом производится одежда. Идея бренда принадлежит бывшим заключенным из Рима.