Москвичка обвинила полицейских из парка «Зарядье» в провокации с наркотиками
Стилист Юлия Журавлева рассказала в Facebook, что пришла в парк «Зарядье» вместе с друзьями. На входе стояли сотрудники полиции, которые проверяли у посетителей сумки. Стражи порядка попросили Журавлеву открыть дамскую сумочку...
Москвичка Юлия Журавлева обвинила московских полицейских, которые патрулировали парк «Зарядье» в том, что они подбросили ей наркотики.
Стилист Юлия Журавлева рассказала в Facebook, что пришла в парк «Зарядье» вместе с друзьями. На входе стояли сотрудники полиции, которые проверяли у посетителей сумки. Стражи порядка попросили Журавлеву открыть дамскую сумочку, в которую «не помещается даже телефон, только деньги и банковские карты».
Девушка предоставила полицейскому сумочку для досмотра и на некоторое время отвлеклась. «Неожиданно, он нашел в сумке неизвестный мне пакетик с таблеткой, украшенный вульгарными черепами. И обычным хамским тоном обратился ко мне: «Так, так, так! Что тут у нас?!»», - рассказала Журавлева.
Далее полицейские подхватили девушку под руки и повели в автобус, заявив: «Если пикнешь, тебе … (конец)».
Со слова девушки, полицейские забрали у нее телефон, стали светить фонарем в лицо и предлагать «договориться». «Я начинаю трястись, реветь, предлагать сдать анализы, которые им к черту не нужны. Уже вытаскиваю деньги для откупа.(…) Вдруг, заходит один из полицейских и, видя мое состояние, строго говорит своему напарнику меня не трогать, отпустить и деньги вернуть, а мне уходить поскорее», - рассказала Журавлева.
В итоге девушку отпустили и не стали предъявлять претензий.