Журналистов любить не надо
Вопрос: а может ли журналист нанести вред своей стране? Я говорю: журналист. Не пропагандист, не продажный писака, не лгун, а журналист.
И вот позвольте пример, не наш пример: два журналиста когда-то в США, они работали в газете «Вашингтон пост», разоблачили президента Никсона, доказали, что он соврал всей стране, когда отрицал тот факт, что, приказал подслушивать представителей Демократической партии во время предвыборной кампании. И они фактически заставили уйти президента в отставку. Более того, это был позор на весь мир! Так вот они нанесли вред Америке или нет? Некоторые бы сказали: «Да», я считаю — абсолютно нет. Напротив, они принесли гигантскую пользу тем, что они сделали. Хотя это был тяжелый момент.
Пример более близкий к дому. Когда мы стали выполнять свой, так и называли тогда — интернациональный долг в Афганистане, был журналист, который публично сказал, что это решение ошибочное и о нем мы будем серьезно жалеть. Но это было в советское время, ему там голову оторвали, этому журналисту. Но он оказался прав. Мы действительно об этом потом очень горько сожалели. Так он нанес тогда вред, как сказали или все-таки принес пользу стране тем, что назвал вещи своими именами?
Журналистов любить не надо. Это правда. Они пишут и говорят о вещах неприятных. Это правда. Они раздражают, порой вызывают гнев. Порой вызывают ненависть, за что их порой и убивают. Но стране они приносят пользу. Это надо помнить.
Источник - pozneronline