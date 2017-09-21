В Госдуму внесли законопроект о раздаче гражданам денег от продажи нефти и газа
На рассмотрение Госдумы внесен «народный» законопроект, который предлагает распределять между рядовыми гражданами часть доходов от продажи нефти, газа и полезных ископаемых. Авторами документа стали депутаты фракции КПРФ
На рассмотрение Госдумы внесен «народный» законопроект, который предлагает распределять между рядовыми гражданами часть доходов от продажи нефти, газа и полезных ископаемых. Авторами документа стали депутаты фракции КПРФ.
Коммунисты предлагают за первый финансовый год после принятия закона 20% доходов федерального бюджета, поступивших от добычи полезных ископаемых, распределить между определенными категориями населения. Каждый последующий после принятия закона год сумма под распределение между гражданами должна увеличиваться на 2%.
На доходы от продажи нефти, газа и т.д. могут претендовать российские граждане, который официально работали не менее девяти месяцев в конкретном финансовом году, либо состояли на учете в службе занятости и не получали в это время пособие по безработице. На выплаты также могут рассчитывать пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.
Авторы законопроекта подсчитали, что в 2018 году один человек сможет получить около 10 тысяч рублей.
В правительстве дали отрицательное заключение на проект о раздаче гражданам денег, полученных от продажи полезных ископаемых. В кабинете министров отметили, что часть этих средств идет на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.
«Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», - заявили в правительстве.