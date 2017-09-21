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Общество
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Общество
21 сентября 00:03

Ремонтные работы по программе «Моя улица» в Москве затянутся до зимы

Московские власти приняли решение продлить срок действия работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица», которые должны были закончиться к октябрю. Фактически ремонт дорог и тротуаров, а вместе с ними и автомобильные пробки, затянутся до Нового года

Фото: Krasnosel.caoinform.ru

Московские власти приняли решение продлить срок действия работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица», которые должны были закончиться к октябрю. Фактически ремонт дорог и тротуаров, а вместе с ними и автомобильные пробки, затянутся до Нового года.

Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев в беседе с «Медузой» сообщил, что по поручению мэра к декабрю должны отремонтировать несколько улиц в районе метро «Таганская» и Замоскворечье.

До Нового года планируется выполнить максимум работ по благоустройству улиц Верхняя и Нижняя Радищевская, Солянка, Яузская, Николоямская, Костомаровского проезда и улицы Высоцкого. Что касается последней, то столичные власти хотят завершить там ремонтные работы  до января, когда будет отмечаться 80-летие Владимира Высоцкого. В ходе благоустройства будет приведена в порядок территория вокруг театра на Таганке, а около музея Высоцкого появится парк.

Решение продлить срок ремонтных работ повлечет за собой и увеличение расходов по программе «Моя улица». По предварительным подсчетам, расходы на благоустройство вырастут до 54,3 млрд рублей.

Мэрия Москвы уже провела тендер по выбору подрядчика ремонтных работ стоимостью 1,35 млрд рублей. Благоустройством улиц Николоямская, Нижняя Радищевская, Верхняя Радищевская, Яузская и Высоцкого займется компания «Инжиниринг групп», зарегистрированная в Оренбурге.

Контракт на благоустройство улицы Солянка и Солянского проезда за 405,3 млн рублей выиграла компания «Ремтехник», владельцем которой является Михаил Трунин. Ранее он возглавлял компании  «Базис групп» и «Чистый город», основанные бывшим замначальника управления оперативно-разыскной информации МВД России Сергеем Пруссовым, которые уже выигрывали тендеры на ремонт московских улиц.

Работы на улице Большая Полянка стоимостью 645,3 млн рублей выполнит компания «Стройстандарт», аффилированная с холдингом «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна.

Стоит отметить, что результатом благоустройства вышеуказанных улиц станет сужение проезжей части, что затруднит движение автотранспорта. Так, на улице Верхняя Радищевская вместо четырех полос останется по одной в каждую сторону, а также будет сделана выделенная полоса для общественного транспорта. На Николоямской улице для автомобилистов оставят по одной полосе в каждую сторону и еще одну полосу выделят для общественного транспорта. На улице Солянка и Солянском проезде появятся две выделенные полосы для общественного транспорта и одна полоса в сторону Китай-города для автомобилей.

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