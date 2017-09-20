Власти Новосибирска решили отвлечь горожан от митинга Навального премьерой «Матильды»
В Новосибирске решили показать нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Большого театра на месяц раньше официальной премьеры
В Новосибирске решили показать нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Большого театра на месяц раньше официальной премьеры. Соответствующее решение было принято департаментом культуры администрации города. Столь ранний и неожиданный показ фильма, против которого выступают некоторые чиновники и православная общественность, связывают с планами Алексея Навального провести предвыборный митинг в Новосибирске.
Митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального назначен на 22 сентября. В этот же день департамент культуры Новосибирска решил устроить премьерный показ «Матильды». Пятничный показ фильма - единственный запланированный в сентябре. Затем картину Алексея Учителя можно будет увидеть уже в конце октября.
Оппозиционер Алексей Навальный обратил внимание, что показ «Матильды» запланирован на время его предвыборного митинга, который он анонсировал раньше. «Мы готовы даже показать Матильду – только на митинг к Навальному не ходите», - иронизирует оппозиционер.
Навальный предполагает, что новосибирские власти решили устроить в день митинга премьеру скандального фильма с расчетом на то, что горожане предпочтут поход в кино протестному митингу.
Оппозиционер отметил, что власти идут на разнообразных ухищрениях, чтобы его митинги не состоялись. Однако новосибирские чиновники поступили оригинальней всех.
«В Новосибирской области нашли вообще гениальное решение (вот что значит продвинутый город). Получают первый приз. Моя встреча там 22 сентября в 18-00. И отгадайте, что же случится в Новосибирске 22 сентября в 18 часов? ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАТИЛЬДА»!!! На месяц (на месяц!!!) раньше общероссийской премьеры», - написал Навальный в своем блоге.