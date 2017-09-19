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19 сентября 17:15

Московские чиновники для парка «Зарядье» закупили дождевых червей в Германии

Московские власти закупили все растения для парка «Зарядье», открывшегося 11 сентября, в Германии. Немецкими оказались даже березы, которые считаются «национальными русскими деревьями», и дождевые черви

Московские власти закупили все растения для парка «Зарядье», открывшегося 11 сентября, в Германии. Немецкими оказались даже березы, которые считаются «национальными русскими деревьями», и дождевые черви.

Согласно смете генерального подрядчика парка АО «Мосинжпроект» (на 100% принадлежит Москве), березы, ели, сосны и даже растения, занесенные в Красную книгу России, были выращены в Германии. Всего на озеленение «Зарядья», включая грунт и 200 семей дождевых червей, было потрачено 470,5 млн рублей.

Представитель подрядчика объяснил покупку деревьев в Германии тем, что у отечественных поставщиков якобы не было в наличии такого количества дикорастущих растений, сообщают «Ведомости».

Смету на покупку немецких деревьев и дождевых червей опубликовал блогер Андрей Мальгин. Интернет-пользователей больше всего заинтересовал пункт о «семьях дождевых червей». Они отметили, что «семей» у дождевых червей не бывает, так как они являются гермафродитами и «сами по себе семьи».

«С каких пор это повелось, что даже червей закупают на валюту», - возмутились интернет-пользователи и предположили, что чиновникам просто нужно было завысить цены на приобретаемый товар.

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