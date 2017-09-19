Долгожданное «бабье лето» придет в Москву и Подмосковье 20 сентября
По данным Росгидромета, еще 19 сентября в Москве и Подмосковье ожидаются усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду, а также кратковременные дожди. Температура воздуха не поднимется выше 13 градусов тепла
Синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области еще одну неделю «бабьего лета». Потепление в столичном регионе ожидается в среду, 20 сентября.
По данным Росгидромета, еще 19 сентября в Москве и Подмосковье ожидаются усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду, а также кратковременные дожди. Температура воздуха не поднимется выше 13 градусов тепла.
Однако уже в среду, 20 сентября, погода изменится в лучшую сторону. В столицу придет антициклон из южной Европы, а вместе с ним и «бабье лето». Теплая погода будет радовать жителей столичного региона до 25 сентября.
«Нас ожидает почти целая неделя без осадков. Ночные показатели температуры - 10 градусов тепла, дневные - 17-20 градусов тепла», - сообщил РИА Новости заместитель начальника ситуационного центра Росгидромет Анатолий Цыганков.