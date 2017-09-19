Минобороны запретит военным рассказывать о своей службе в интернете
Данный законопроект в случае принятия значительно осложнит сбор информации о реальных потерях российской армии в ходе антитеррористической операции в Сирии и других военных конфликтах
Министерство обороны запретит военнослужащим писать в интернете «о своей служебной деятельности». В настоящее время ведомство готовит соответствующий законопроект.
Согласно документу, на военнослужащих будет распространяться запрет, введенный для сотрудников ФСБ и погранслужбы. Военным запретят публиковать в интернете «сведения о себе или других военнослужащих, позволяющих определить их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу», сообщат «Медуза».
Общественное обсуждение инициативы пройдет до 2 октября.
Данный законопроект в случае принятия значительно осложнит сбор информации о реальных потерях российской армии в ходе антитеррористической операции в Сирии и других военных конфликтах. Независимые расследователи чаще всего узнают о гибели военнослужащих из социальных сетей.