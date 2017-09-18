В Санкт-Петербурге активисты в костюмах клоунов захватили крейсер «Аврора»
Участники акции представились «антивоенными активистами клоунского государства». Клоуны держали в руках плакаты с подписями: «Оно воюет», «Нам нужны враги», «Не служил - не клоун». Активисты также потребовали увеличить военный бюджет страны
В минувшие выходные в Санкт-Петербурге группа людей в костюмах клоунов «захватила» легендарный крейсер «Аврора» с целью проведения антивоенной акции.
Участники акции представились «антивоенными активистами клоунского государства». Клоуны держали в руках плакаты с подписями: «Оно воюет», «Нам нужны враги», «Не служил - не клоун».
Активисты потребовали увеличить военный бюджет страны. «Несправедливо, что у школ, больниц и пенсионеров еще есть какое-то обеспечение, в то время как на эти деньги мы могли бы устроить военные учения, а потом - убивать! Не важно кто враг, важно, что война это весело!», - говорится в манифесте «Клоунского государства».
Активисты отметили, что их акция на «Авторе» стала пародией на военные учения «Запад - 2017». Они считают, что единственная задача этих учений – отвлечь российское население от реальных проблем.
Спустя некоторое время охрана крейсера выгнала активистов.