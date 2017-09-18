Официальный дилер BMW «Независимость» не выдал клиентам оплаченные автомобили
Российское представительство BMW приостановило сотрудничество со своим официальным дилером «Независимость» из-за скандала с выдачей автомобилей покупателям. Клиенты автоцентра пожаловались, что им отказываются выдавать уже оплаченные машины
Российское представительство автомобильного концерна BMW приостановило сотрудничество со своим официальным дилером «Независимость» из-за скандала с выдачей автомобилей покупателям. Клиенты автоцентра пожаловались, что им отказываются выдавать уже оплаченные машины.
В данный момент дилерский центр «Независимость» закрыт, а «BMW Group Россия» вывозит свои авто из салонов торговой сети. В BMW также рекомендовали россиянам не покупать машины в «Независимости» и посоветовали обратиться к альтернативному дилеру.
Также выяснилось, что в течение нескольких месяцев представительство BMW не получало от центра «Независимость» деньги за автомобили.
Телеканал «360» отмечает, что центр «Независимость» по-прежнему представляется официальным дилером BMW в России, хотя немецкий концерн уже убрал его с карты своих представителей.
Представитель «BMW Group Россия» также попросил клиентов «Независимости», которые оплатили машины, но их не получили, связаться со службой клиентской поддержки.