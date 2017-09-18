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18 сентября 00:28

Будущая зима станет самой холодной в текущем столетии

Будущая зима в европейской части станет самой холодной в текущем столетии. Такой прогноз озвучили западные климатологи. По их данным, похолодание затронет всю Европу, однако сильнее всего может пострадать Великобритания

Фото: vsluh.ru

Будущая зима в европейской части станет самой холодной в текущем столетии. Такой прогноз озвучили западные климатологи. По их данным, похолодание затронет всю Европу, однако сильнее всего может пострадать Великобритания.

Сотрудник погодного портала Exacta Weather Джеймс Мэдден считает, что «мини-ледникового периода» осталось совсем немного. «Эта серьезная климатическая ситуация является чем-то, что вряд ли изменится в одночасье, поскольку повторный анализ прошлых циклов и других факторов, влияющих на текущую солнечную активность и размер/частоту солнечных пятен, показывают нам совершенно убедительно, что мы движемся к чему-то вроде минимума Маундера (падение солнечной активности и снижение температуры)», — сказал Мэдден.

Старший метеоролог AccuWeather Алекс Сосновский заявил, что «температура поверхностной морской воды может значительно повлиять на температуру близлежащих земель».

Синоптики говорят, что «замерзнуть» могут Лондон, Амстердам, Париж и Лиссабон. Не обойдет похолодание и другие европейские страны, в том числе и Россию.

«Климат может измениться, температурный фон станет холоднее на несколько градусов на фоне потепления по всему миру», - говорят специалисты по погоде.

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