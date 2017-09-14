Телефонные террористы «заминировали» торговые центры в Петербурге и школы в Москве
В Санкт-Петербурге в четверг, 14 сентября, началась эвакуация посетителей торговых центров после звонков о заложенных в зданиях бомбах. Ранее массовая эвакуация проходила в Москве, Омске, Перми, Челябинске и многих других городах
В Санкт-Петербурге в четверг, 14 сентября, началась эвакуация посетителей торговых центров после звонков о заложенных в зданиях бомбах. Ранее массовая эвакуация проходила в Москве, Омске, Перми, Челябинске и многих других городах.
По данным «Фонтанки», телефонные террористы «заминировали» ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте, «Стокман» на Невском проспекте, «Радуга» на Космонавтов, «Миллер» на Комендантском, «Атмосфера», «Монпасье» на Планерной, ТЦ «Июнь» на Индустриальном и ТЦ «Чкаловский».
Продолжилось лжеминирование и в Москве. На этот раз неизвестные хулиганы сообщили об угрозах взрывов в восьми столичных школах. Из образовательных учреждений эвакуировали более 9 тысяч человек.
Напомним, волна анонимных сообщений о минировании социальных объектов, торговых центров и вокзалов началась 10 сентября. За последние трое суток оперативные службы эвакуировали более 130 тысяч человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».