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14 сентября 11:39

Московский парк «Зарядье» изменил график работы из-за вандалов

Московский парк «Зарядье», который открылся для всех желающих 11 сентября, меняет график работы. Такое решение было принято с нанесенным парку ущербом. За несколько дней работы парка вандалы нанесли значительный урон ландшафту и архитектуре парка

Фото: varlamov.ru

Московский парк «Зарядье», который открылся для всех желающих 11 сентября, меняет график работы. Такое решение было принято с нанесенным парку ущербом. Московские чиновники сообщили, что за несколько дней работы парка вандалы нанесли значительный урон ландшафту и архитектуре парка.

Директор «Зарядья» Павел Трехлеб сообщил, что с 14 сентября вход на территорию парка, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.

С 18 сентября в «Зарядье» начнутся восстановительные работы. Вход в парк по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00, сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк», - заявил Трехлеб.

Руководство парка также попросило посетителей быть более внимательными, беречь природу и объекты парка.

По данным главы отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игоря Сафиуллина, «Зарядье» за три дня работы недосчитался 10 тысяч растений. Посетители вырвали и вытоптали растения и газоны, особенно пострадала зона северного ландшафта, где было уничтожено практически 30% зеленого покрова.

Также неизвестные хулиганы повредили конструкцию купола «стеклянной коры», медиацентр и зеленые насаждения. Перед входом в павильон «Заповедное посольство» разбили напольные фонари.

В парке работают видеокамеры и охранники, однако они не успевают следить за большим числом посетителей. На лужайках поставили таблички с просьбой не ходить по ним, администрация по громкой связи просит посетителей «не уничтожать парк».

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