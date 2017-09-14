Рейтин и лажа
Я шел с работы, не поднимая глаз. Казалось, все жители и гости нашей в муках хорошеющей столицы с презрением смотрят на меня и смеются. Такого позора я давно не испытывал. Это ж надо, так выступить! Ни одной свежей мысли, ни капли юмора, блеска, какие-то плоские, тягучие фразы – зато пару раз все-таки не удержался, лизнул самого главного, как же без этого! В общем, облажался. Интересно, какой там рейтинг набежал? – наверное, два-три процентика – ну, дебилы у нас в таком количестве всегда найдутся… Теперь, конечно, выгонят. А куда я денусь с таким провалом?! Это же теперь со мной по гроб жизни останется…
Зазвонил мобильный. Ну вот и шеф любимый, сейчас будет рычать, оскорблять, тут он настоящий ас. Скажу, что живот забурлил, с женой схлестнулся – а с чего я вдруг так оскандалился?..
– Ну, поздравляю! – услышал я злобный голос начальника.
– Издеваетесь? – вызывающе сказал я. Терять мне было уже все равно нечего.
– Почему издеваюсь? Выступил блестяще. У нас такого рейтинга давно не было – за 80 процентов перевалило?
– Вы это всерьез, не шутите?
– Еще чего! – строго сказал он. – Молодец! Я тебе премию в два оклада выписал…
– А я чего-то распереживался, – начал я на радостях исповедоваться. – Я ведь хотел это как-то по-другому сделать – не так примитивно, грубо…
– А народу понравилось…
– Без криков, без ненависти…
– А вот народу понравилось, – уже раздраженно сказал он.
– С каким-то таким углубленным дискурсом…
– Я не понял, ты что, недоволен, что ли? Может, и от премии откажешься?
– Да нет, – испугался я. – Получилось, конечно, неплохо. Мы же с вами проговаривали это, я же все ваши идеи учел...
– Ну вот и результат! Я нашу публику знаю. Она какую-нибудь лажу не примет… Так что ориентируйся всегда на народ, ему виднее, и дискурс у тебя будет какой нужно, и премии…
«А может, он и прав, – подумал я, отключив мобильный. – Ну, то есть народ, ну, то есть рейтинг… Действительно, на хрена вся эта политика, культура, искусство без рейтинга – для каких-то умников-одиночек?!..»
И все же мучило сомнение. «Конечно, лестно, что тебя так широкие массы оценивают. Такая уже известность, слава. Но я же тоже не слепой, соображаю… Я же вижу, знаю, что это все-таки лажа?!.. Может, народ надо тоже на этот самый рейтинг проверить? Как он вообще-то в качестве эксперта котируется? Тянет или только видимость создает?»