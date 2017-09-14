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Общество
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Авторская колонка
14 сентября 00:39
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Рейтин и лажа

Я шел с работы, не поднимая глаз. Казалось, все жители и гости нашей в муках хорошеющей столицы с презрением смотрят на меня и смеются. Такого  позора я давно не испытывал. Это ж надо, так выступить! Ни одной свежей мысли, ни капли юмора, блеска, какие-то плоские, тягучие фразы – зато пару раз все-таки не удержался, лизнул самого главного,­ как же без этого! В общем, облажался. Интересно, какой там рейтинг набежал? – наверное, два-три процентика – ну, дебилы у  нас в таком количестве всегда найдутся… Теперь, конечно, выгонят. А куда я денусь с таким провалом?! Это же теперь со мной по гроб жизни останется…

Зазвонил мобильный. Ну вот и шеф любимый,  сейчас будет рычать, оскорблять, тут он настоящий ас. Скажу, что живот забурлил, с женой схлестнулся – а с чего я вдруг так оскандалился?..

– Ну, поздравляю! – услышал я злобный голос начальника.

– Издеваетесь? – вызывающе сказал я. Терять мне было уже все равно нечего.

– Почему издеваюсь? Выступил блестяще. У нас такого рейтинга давно не было – за 80 процентов перевалило?

–  Вы это всерьез, не шутите?

– Еще чего! – строго сказал он. – Молодец! Я тебе премию в два оклада выписал…

– А я чего-то распереживался, – начал я на радостях исповедоваться. – Я ведь хотел это как-то по-другому сделать – не так примитивно, грубо…

– А народу понравилось…

– Без криков, без ненависти…

– А вот народу понравилось, – уже раздраженно сказал он.

– С каким-то таким углубленным дискурсом…

– Я не понял, ты что, недоволен, что ли? Может,  и от премии откажешься?

– Да нет, – испугался я. – Получилось, конечно, неплохо. Мы же с вами проговаривали это, я же все ваши идеи учел...

– Ну вот и результат! Я нашу публику знаю. Она какую-нибудь лажу не примет… Так что ориентируйся всегда на народ, ему виднее, и дискурс у тебя будет какой нужно, и премии…

«А может, он и прав, – подумал я, отключив мобильный. – Ну, то есть народ,  ну, то есть рейтинг…  Действительно, на хрена вся эта политика, культура, искусство без рейтинга – для каких-то умников-одиночек?!..»

И все же мучило сомнение. «Конечно, лестно, что тебя так широкие массы оценивают. Такая уже известность, слава. Но я же тоже не слепой, соображаю… Я же вижу, знаю, что это все-таки лажа?!.. Может, народ надо тоже на этот самый рейтинг проверить? Как он вообще-то в качестве эксперта котируется? Тянет или только видимость создает?» 

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