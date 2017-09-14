РЖД ввела скидку в 50% на «Сапсан» при покупке билета в день отправления
Пассажиры скоростных поездов «Сапсан» могут купить билет на поезд со скидкой в 50%. Такую скидку можно получить, если приобретать билет в день отправления и при условии наличия свободных мест
Пассажиры скоростных поездов «Сапсан» могут купить билет на поезд со скидкой в 50%. Такую скидку можно получить, если приобретать билет в день отправления и при условии наличия свободных мест.
В «Российских железных дорогах» рассказали, что дисконт действует при оформлении билетов в вагоны всех классов обслуживания. Срок действия акции - до 30 сентября 2017 года.
Также РЖД возобновила действие льготного тарифа «День рождения» для пассажиров поездов «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
Скидку 50% могут получить пассажиры-именинники, а также сопровождающие их лица, но не более 3-х человек. Льготный тариф по акции «День рождения» действует на поезда с отправлением за 7 дней до дня рождения, а также 7 дней после этой даты.