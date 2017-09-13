Вне правового поля
Наталья Владимировна, до заочного знакомства с вами, вашими сторонниками и поклонниками, вашими методами «правовой борьбы» я всего лишь два раза в жизни ходил с охраной. И оба раза мне это очень не нравилось и раздражало. Поэтому теперь меня раздражаете вы.
Первый раз мне было 25, я был молод и в 2002 году участвовал в защите Котласского ЦБК, Братского ЦБК и Усть-Илимского ЦБК атакованного мега-рейдером того времени. Мы отбились тогда, но с охраной я проходил три года.
Второй раз я был чуть постарше и в 2006 году мне потребовалась охрана, когда мой родной Санкт-Петербург захлестнула волна уличного рейдерства. Вы конечно ничего не знаете об этом, но это тот период, когда активы в городе похищали улицами. Похищали гангстеры типа Кумарина, Шенгелия и Леухина, а мы им противостояли. Кумарин до сих пор сидит.
Потом я забыл об охране на долгих десять лет и надеялся, что навсегда.
Пока в моей стране не появились вы.
У меня всего несколько вопросов к вам: несколько дней назад когда вы публично произнесли, что мы вдвоём с Алексеем Учителем находимся «теперь вне правового поля», вы имели ввиду то, что можно кидать в нас коктейли Молотова или жечь наши машины? Или все вместе и одновременно? Кто ещё находится вне правового поля? Мои дети? Родители? Друзья?
И что это значит по вашему быть вне правового поля?
Я хочу получить ответы на эти вопросы, чтобы подготовится к дальнейшей борьбе. Всем миром справились с Кумариным — с божьей помощью справимся и с вами.
Источник - facebook.com/konstantin.dobrynin/