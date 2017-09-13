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13 сентября 15:47

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов назвал автомобиль наихудшей инвестицией

Вице-мэр Москвы и глава департамента транспорта Максим Ликсутов посоветовал гражданам оказаться от инвестиций в транспортны средства. По мнению чиновника, автомобиль – не самое лучшее средство для вложения денег

Фото: Asmetro.ru

Вице-мэр Москвы и глава департамента транспорта Максим Ликсутов посоветовал гражданам оказаться от инвестиций в транспортны средства. По мнению чиновника, автомобиль – не самое лучшее средство для вложения денег.

Максим Ликсутов отметил, что москвичи-автомобилисты пользуются машиной всего 7% времени, а платят за ее обслуживание в полном объеме. «Вы платите за страховку, платите за техническое обслуживание. Хуже инвестиции, как в личную машину, сложно представить», - заявил вице-мэр в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вам принадлежит машина 24 на семь, 365 дней в году, пользуетесь вы всего ей за рулем 7% времени. Остальное время машина стоит. В год вы пользуетесь, исходя из этой логики, три недели, наверное. Ну допустим, месяц. Остальное - 11 месяцев - машина у вас стоит, теряет деньги», - объяснил чиновник.

Г-н Ликсутов также подчеркнул, что многие москвичи с ним согласились и отказались от личных автомобилей в пользу такси. По этой причине московский парк такси с начала 2017 года существенно увеличился. По состоянию на начало года москвичи совершали в среднем 600 тысяч поездок в сутки, то сейчас - 715 тысяч поездок в день.

Стоит отметить, что сам Максим Ликсутов все же предпочитает инвестировать в транспортные средства и является владельцем солидного автопарка. Согласно декларации за 2012 год, в собственности вице-мэра находились автомобиль Lamborghini Diablo, автомобиль Dodge Viper, автомобиль Mercedes-Benz G-класс, автомобиль Mercedes-Benz M-класс, мотоциклы Piaggio 244, Honda Goldwing GL 1800 Motor Trike, ApriliaScarabeo 125, HONDA NSA 700 A.

В декларации за 2016 год чиновник указал автомобили Lexus LX, Mercedes-Benz CL-класс и Mercedes-Benz G-класс, а также мотоциклы Harley-Davidson V-ROD Muscle, Aprilia Sportcity 250, Ducati XDiavel S, Aprilia Scarabeo 125 и Honda Goldwing GL 1800 Motor Trike.

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