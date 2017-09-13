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13 сентября 13:45

Обвинение по делу Улюкаева рассказало о вымогательстве взятки у Сечина жестом «знак победы»

Представитель гособвинения по делу Алексея Улюкаева сообщил в суде, что чиновник потребовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина жестом. По версии прокурора, Улюкаев показал Сечину пальцами «знак победы», что означало сумму взятки в 2 млн долларов

Фото: Открытая Россия

Представитель гособвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева сообщил в суде, что чиновник потребовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина жестом. По версии прокурора, Улюкаев показал Сечину пальцами «знак победы», что означало сумму в 2 млн долларов.

Адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе в беседе с «Интерфаксом» заявила, что Игорь Сечин в своих показаниях действительно заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд в 2016 году два пальца, имея таким образом ввиду сумму 2 миллиона. «Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», – заявила адвокат. Кроме того, указанный прокурором жест во время игры в бильярд мог означать знак победы.

При этом сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревякин в суде заявил, что присутствовал во время игры в бильярд, но никаких жестов со стороны Улюкаева не заметил.

Напомним, бывший глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев обвиняется в вымогательстве у главы «Роснефти» 2 млн долларов за положительное заключение на приватизацию «Башнефти». Экс-министр свою вину отрицает.

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