Обвинение по делу Улюкаева рассказало о вымогательстве взятки у Сечина жестом «знак победы»
Представитель гособвинения по делу Алексея Улюкаева сообщил в суде, что чиновник потребовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина жестом. По версии прокурора, Улюкаев показал Сечину пальцами «знак победы», что означало сумму взятки в 2 млн долларов
Представитель гособвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева сообщил в суде, что чиновник потребовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина жестом. По версии прокурора, Улюкаев показал Сечину пальцами «знак победы», что означало сумму в 2 млн долларов.
Адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе в беседе с «Интерфаксом» заявила, что Игорь Сечин в своих показаниях действительно заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд в 2016 году два пальца, имея таким образом ввиду сумму 2 миллиона. «Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», – заявила адвокат. Кроме того, указанный прокурором жест во время игры в бильярд мог означать знак победы.
При этом сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревякин в суде заявил, что присутствовал во время игры в бильярд, но никаких жестов со стороны Улюкаева не заметил.
Напомним, бывший глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев обвиняется в вымогательстве у главы «Роснефти» 2 млн долларов за положительное заключение на приватизацию «Башнефти». Экс-министр свою вину отрицает.