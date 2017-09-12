Суд Москвы рассмотрит иск заемщицы к банку «об отсутствии удовлетворения от погашения кредита»
Савеловский суд Москвы принял к рассмотрению иск гражданки Юлии Панферовой к кредитной организации о взыскании миллиона рублей «за обещанное удовольствие от погашения займа». Истица утверждает, что не получила никакого удовольствия
Савеловский суд Москвы принял к рассмотрению иск гражданки Юлии Панферовой к кредитной организации о взыскании миллиона рублей «за обещанное удовольствие от погашения займа». Истица утверждает, что не получила никакого удовольствия от погашения своего займа.
Досудебная подготовка по иску назначена на 9 октября в 17:00, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
Юлия Панферова рассказала, что прочла на сайте московского банка (название не уточняется) исследовательскую статью об ощущениях людей после полного погашения микрозаймов. Результаты опроса показывали, что 800 клиентов организации получили удовлетворение от закрытия кредита.
Женщина специально взяла кредит, чтобы «испытать такие ощущения при его погашении». Однако в реальности она не дождалась обещанных ощущений.
Моральный ущерб истица оценила в 999 тысяч 999 рублей.