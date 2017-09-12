Россиян напугали вирусом ECHO30 из Китая, который вызывает серозный менингит
В России может начаться вспышка заболеваемости опасным подтипом вируса ECHO30, который за сутки способен вызвать серозный менингит. Данный вирус сейчас бушует в Китае, а осенью придет в Россию
В России может начаться вспышка заболеваемости опасным подтипом вируса ECHO30, который за сутки способен вызвать серозный менингит. Данный вирус сейчас бушует в Китае, а осенью придет в Россию.
По данным Роспотребнадзора, у большинства россиян отсутствует иммунитет к вирусу ECHO30. Минувшим летом инфекцию уже подхватили 30 человек в разных регионах страны.
Главный санитарный врач РФ Анна Попова разослала главврачам в регионы предупреждение о распространении опасного вируса. По прогнозу Роспотребнадзора, в сентябре ожидается подъем заболеваемости вирусом ECHO30 из-за того, что дети собираются в детских садах и школах.
Замглавы Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. И. Блохиной Галина Григорьева рассказала порталу Life, что с 2013 по 2016 годы вирус был зафиксирован в Свердловской и Курганской областях, а также на Южном Урале. В 2017 году наблюдается вторая волна заболеваемости.
Китайский вариант ECHO30 для Росси является новым, поэтому у большого количества россиян еще не выработался иммунитет конкретно к этому штамму. По этой причине происходят вспышки заболеваемости в регионах, где вирус раньше не фиксировался.