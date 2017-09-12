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12 сентября 11:52

Россиян напугали вирусом ECHO30 из Китая, который вызывает серозный менингит

В России может начаться вспышка заболеваемости опасным подтипом вируса ECHO30, который за сутки способен вызвать серозный менингит. Данный вирус сейчас бушует в Китае, а осенью придет в Россию

В России может начаться вспышка заболеваемости опасным подтипом вируса ECHO30, который за сутки способен вызвать серозный менингит. Данный вирус сейчас бушует в Китае, а осенью придет в Россию.

По данным Роспотребнадзора, у большинства россиян отсутствует иммунитет к вирусу ECHO30. Минувшим летом инфекцию уже подхватили 30 человек в разных регионах страны.  

Главный санитарный врач РФ Анна Попова разослала главврачам в регионы предупреждение о распространении опасного вируса. По прогнозу Роспотребнадзора,  в сентябре ожидается подъем заболеваемости вирусом ECHO30 из-за того, что дети собираются в детских садах и школах.

Замглавы Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. И. Блохиной Галина Григорьева рассказала порталу Life, что с 2013 по 2016 годы вирус был зафиксирован в Свердловской и Курганской областях, а также на Южном Урале. В 2017 году наблюдается вторая волна заболеваемости.

Китайский вариант ECHO30 для Росси является новым, поэтому у большого количества россиян еще не выработался иммунитет конкретно к этому штамму. По этой причине происходят вспышки заболеваемости в регионах, где вирус раньше не фиксировался.

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