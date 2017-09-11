Мосгоризбирком обвинили в сознательном снижении явки на выборах мундепов
Партия «Яблоко» потребовала отправить в отставку руководителя Московского городского избиркома Валентина Горбунова из-за низкой явки на выборах муниципальных депутатов, которые прошли 10 сентября
Партия «Яблоко» потребовала отправить в отставку руководителя Московского городского избиркома Валентина Горбунова из-за низкой явки на выборах муниципальных депутатов, которые прошли 10 сентября. Оппозиция обвинила московские власти в сознательном снижении явки и отсутствии информирования избирателей о предстоящих выборах.
По состоянию на 15.00 по московскому времени явка избирателей составила всего 8,5%. Для российской столицы такая явка является небывало низкой.
В партии «Яблоко» считают, что московских избирателей сознательно не уведомляли о выборах муниципальных депутатов. Политическую ответственность за это несет мэр города Сергей Собянин, а Валентин Горбунов является исполнителем этого решения.
Глава Мосгоризбиркома заявил, что обвинять в занижении явки нужно не его, а комиссии муниципальных образований, которые организуют выборы муниципальных депутатов. Г-н Горбунов добавил, что «только благодаря позиции мэра» удалось организовать информирование о выборах через окружные газеты, сообщает РИА Новости.
Ранее Центризбирком отчитала московские избирательные комиссии за недостаточное освещение выборов муниципальных депутатов. Однако сделано это было буквально за несколько дней до самых выборов.
В свое оправдание в Мосгоризбиркоме заявили, что отправили 2,5 млн SMS-сообщений о выборах. При этом в столице зарегистрировано более 11 млн человек. «Телефоны могут быть оформлены не на себя, на детей. Мне трудно сейчас говорить. После выборов будем разбираться», - объяснил причину провала кампании по информированию населения о выборах Горбунов.
По мнению представителей оппозиции, московские власти приложили максимум усилий по «засушиванию» информационной кампании о проведении муниципальных выборов, чтобы повысить шансы на победу своих кандидатов.