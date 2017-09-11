Потомки Николая II подали в суд на создателей фильма «Матильда»
Подробности искового заявления не раскрываются. Известно, что депутат Наталья Поклонская выступает истцом по доверенности по иску о защите чести и достоинства «Святой Царской Семьи»
Родственники потомков императора Николая II подали суд на создателей художественного фильма «Матильда» о романе царя и балерины Матильды Кшесинской.
Иск о защите чести и достоинства подан от имени вдовы родного племянника императора Ольги& Куликовской-Романовой. Иск зарегистрирован 21 августа, сообщает «Медуза».
Подробности искового заявления не раскрываются. Известно, что депутат Наталья Поклонская выступает истцом по доверенности по иску о защите чести и достоинства «Святой Царской Семьи». По словам депутата, истец в качестве обеспечительной меры требует запретить показ «Матильды».
Напомним, что сама Наталья Поклонская давно пытается запретить прокат фильма Алексея Учителя и обвиняет создателей картины в клевете. Депутат также рассказала о якобы сомнительной схеме финансирования съемок фильма.
Ольга Куликовская-Романова была замужем за Тихоном Николаевичем Куликовским-Романовым, который приходился племянником Николаю II. В 1993 году Куликовский-Романов умер.