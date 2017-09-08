Московские власти потратят на День города рекордные 740 млн рублей
Московские власти потратят на празднование Дня города около 740 млн рублей. По сравнению с прошлым годом праздник подорожал на 160 млн рублей. Дополнительные миллионы потратят на фейерверки, концерты и декоративные инсталляции
Московские власти потратят на празднование Дня города около 740 млн рублей. По сравнению с прошлым годом праздник подорожал на 160 млн рублей. Дополнительные миллионы потратят на фейерверки, концерты и декоративные инсталляции.
Самая большая статья расходов, согласно сайту госзакупок, связана с праздничным оформлением столицы. На это чиновники потратили 360 млн рублей.
На организацию различных праздничных мероприятий потрачено 230 млн рублей. Разгон облаков обойдется в 97,4 млн рублей, а фейерверки - в 31,4 млн рублей.
Расходы на День города в 2017 году стали самыми большими за последние несколько лет. Так, в 2016 году на празднование было потрачено 580 млн рублей, в 2015 году - 500 млн рублей, а в 2014 году - 250 млн рублей.
Получается, что расходы на развлечение одного москвича власти потратят 60 рублей. Для сравнения, в Екатеринбурге расходы на развлечение одного жителя города составляют 10 рублей, а в Санкт-Петербурге - 3 рубля.
Официально в московской мэрии заявляют, что во время подготовки к празднованию Дня города они уложились в 500 млн рублей. По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, часть расходов возьмут на себя инвесторы.