Россиянам рекомендовали не ездить на машине и не летать на самолете из-за вспышек на солнце
Российские астрологи рекомендовали гражданам в ближайшее время избегать вождения автомобиля и полетов на самолетах в связи со вспышкой на солнце
Российские астрологи рекомендовали гражданам в ближайшее время избегать вождения автомобиля и полетов на самолетах в связи со вспышкой на солнце.
«Если у вас есть возможность сегодня, завтра, послезавтра не летать на самолете, не плавать на подводной лодке, не садиться за руль - надо этим воспользоваться», - сообщил в беседе с РБК научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров.
Гончаров пояснил, что во время вспышек на солнце рождаются солнечно-энергичные частицы, которые оказывают воздействие на нервную систему человека и на сложные механизмы. Обычно в такие дни часто выходят из строя электронные устройства.
Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в свою очередь сообщил, что мощное излучение от Солнца может привести к магнитным бурям, которые «приведут к нарушениям в работе техники».
Магнитные бури начались утром 7 сентября. По словам ученых, вспышки на солнце уже привели к ухудшению связи в странах Европы и в США.