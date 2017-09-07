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Общество
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Общество
07 сентября 11:15

В Сургуте более 50 детей заразились завезенным из Турции вирусом Коксаки

В Сургуте более 50 детей заболели вирусом Коксаки. Болезнь была завезена в город туристами, отдыхавшими на турецких курортах. В региональном управлении Роскомнадзора заявили, что пока эпидемию объявлять рано

В Сургуте более 50 детей заболели вирусом Коксаки. Болезнь была завезена в город туристами, отдыхавшими на турецких курортах. В региональном управлении Роскомнадзора заявили, что пока эпидемию объявлять рано.

По данным портала Ura.ru, в настоящее время специалисты Роспотребнадзора встречают в аэропорту Сургута пассажиров, прилетевших из Турции, и отправляют граждан с признаками инфекционного заболевания на медицинское освидетельствование.

Сотрудники санитарного ведомства также советуют гражданам временно отказаться от посещения бассейнов и аквапарков.

В соседнем Нижневартовске в связи с риском распространения вируса Коксаки в школах установили рециркуляторы воздуха для обеззараживания.

Согласно официальным данным, с июля текущего года вирусом Коксаки во время отдыха в Турции заразились около 60 российских граждан. В середине августа Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными для туристов.

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