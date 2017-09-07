В Сургуте более 50 детей заразились завезенным из Турции вирусом Коксаки
В Сургуте более 50 детей заболели вирусом Коксаки. Болезнь была завезена в город туристами, отдыхавшими на турецких курортах. В региональном управлении Роскомнадзора заявили, что пока эпидемию объявлять рано
В Сургуте более 50 детей заболели вирусом Коксаки. Болезнь была завезена в город туристами, отдыхавшими на турецких курортах. В региональном управлении Роскомнадзора заявили, что пока эпидемию объявлять рано.
По данным портала Ura.ru, в настоящее время специалисты Роспотребнадзора встречают в аэропорту Сургута пассажиров, прилетевших из Турции, и отправляют граждан с признаками инфекционного заболевания на медицинское освидетельствование.
Сотрудники санитарного ведомства также советуют гражданам временно отказаться от посещения бассейнов и аквапарков.
В соседнем Нижневартовске в связи с риском распространения вируса Коксаки в школах установили рециркуляторы воздуха для обеззараживания.
Согласно официальным данным, с июля текущего года вирусом Коксаки во время отдыха в Турции заразились около 60 российских граждан. В середине августа Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными для туристов.