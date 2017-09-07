Установленные по Москве аппараты вызова помощи оказались муляжами
Московских чиновников уличили в установке неработающих аппаратов вызова экстренной помощи. Жители города утверждают, что вместо «тревожных кнопок» по всему городу были установлены муляжи
Московских чиновников уличили в установке неработающих аппаратов вызова экстренной помощи. Жители города утверждают, что вместо «тревожных кнопок» по всему городу были установлены муляжи.
Москвич Александр Рощупкин сообщил, что проверял аппараты вызова помощи с 2012 года и выяснил, что они являются муляжами, сообщает издание TJ.
«По всей Москве висят вот такие аппараты вызова помощи. Но как оказалось, это тупые муляжи! Просто коробки! Кнопки не нажимаются, ничего и никого нельзя вызвать. Визуальный осмотр показал, что там нет ни динамика ни микрофона, а кнопки представляют из себя алюминиевые заглушки», - написал Рощупкин в Facebook.
Москвич опубликовал видео, судя по которому, кнопки на аппаратах действительно не нажимаются.
Представители московских властей пока не прокомментировали претензии по поводу неработающих аппаратов вызова помощи.