Кто Вы, судья Хахалева?
Вокруг знаменитого семейства разгорается очередной скандал, на этот раз связанный с образованием скандального работника Краснодарского суда
Диплом или не диплом – вот в чем вопрос
Еще не утихло эхо той «золотой свадьбы», а в судью Хахалеву уже летят новые стрелы – заявление в правоохранительные органы подали член рабочей группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова и семеро фермеров и предпринимателей региона, в котором имеет место предположение о том, что диплом судьи Хахалевой может быть поддельным.
По заверению юристов, причастных к заявлению о фальшивом дипломе, благодаря этой корочке из Тбилисского университета Елена Хахалева в свое время стала судьей Динского районного суда Краснодарского края. Потом она получила еще одно высшее юридическое образование – уже в Кубанском аграрном университете. Если ФСБ признает, что первый диплом Хахалевой поддельный, – нужно отменять все решения, которые она принимала, начиная с 2000 года. А это тонны документов и сотни решений.
Елена Хахалева отреагировала почти сразу, заявив, что диплом грузинского университета у нее настоящий. «Я действительно училась в Тбилиси и готова это доказать, – заявила она. – Представлю свои аргументы, когда ответ на мой запрос насчет диплома придет из Грузии через Швейцарию»
Почему оттуда, а не из Тбилиси по месту учебы? Может, есть связи в Альпах, но нет на Кавказе? А как же связи с грузинской мафией – конкретно влиятельным вором в законе Пецо (Реваз Бухникашвили), которые судье давно приписывает молва? Или снова дым без огня?
Истина или один из ее моментов?
Домыслы, слухи и версии вокруг судейского диплома ходят самые разные. Ведь работа, тем более судьей, без образования это уже не просто статья за «мошенничество». Это сенсация. В нехорошем смысле. Сенсация, которая наводит на мысль, а все ли судьи – это действительно… судьи?
Свой взгляд на ситуацию попробовала выдвинуть карауловский «Момент истины». При разбирательстве на тему «был диплом или нет» масла в огонь подлил ректорат Тбилисского государственного университета, опубликовавший в сети письмо, в котором было сказано о том, что «в период с 1985 года по 1995 год диплом на имя Хахалевой Елены Владимировны не выдавался и не был зарегистрирован».
Выходит, что – судья Хахалева 17 лет выносит решения, которые теперь надо отменять? И дело даже не в бесспорности ее решений, где, похоже, личная или «семейная» заинтересованность всегда была на первом месте – а в том, что без соответствующего образования человек не может быть судьей.
В ответ на письмо в сети сама госпожа Хахалева уверяет, что диплом Тбилисского госуниверситета у нее все же есть и даже подлинный и она заочно заканчивала университет по специальности «правоведение» в 1991 году, а второе высшее юридическое образование она получала уже в Краснодарском крае, так как на тот момент ее грузинский диплом уже считался дипломом иностранного государства. И судьей в России, соответственно, она быть не имела права.
Заочный спор университета и судьи продолжился. «По вопросу, связанному с дипломом госпожи Елены Хахалевой, можете обратиться к Сухумскому Государственному Университету, так как до 1993 года указанный Университет представлял собой «Тбилисский Государственный Университет имени Иванэ Джавахишвили». – таков ответ из Тбилиси в ответ на многочисленные журналистские запросы.
И ведь действительно, до 1993 года существовал сухумский филиал Тбилисского госуниверситета. В 1993 году с началом грузино-абхазской войны филиал университета был переведен в Тбилиси, где в 2007 году преобразован в Сухумский государственный университет, работающий в Грузии и поныне. Поэтому все старые дипломы и другие документы хранились в Сухумском государственном университете в Тбилиси.
И вот она казалось бы истина: «Архивными материалами Сухумского Государственного университета (Грузия, Тбилиси, ул. А.Политковской, 9) подтверждается, что Елена Хахалева (09.09.1968 года рождения, паспорт АГ № 63…37) прошла курс обучения в Тбилисском Государственном университете им. Ив. Джавахишвили по специальности «правоведение». По решению государственной экзаменационной комиссии от 20 июня 1991 года Елене Хахалевой была присвоена квалификация «юрист» и выдан Диплом – РВ №523043». То есть, на официальный запрос получен официальный ответ о том, что судья Краснодарского областного суда Елена Владимировна Хахалева действительно заочно обучалась в Тбилисском Государственном университете (Сухумский филиал) и действительно получила в 1991 году диплом о высшем образовании по специальности «правоведение». Выходит, зря на судью Хахалеву «бочку» катили – по крайней мере, насчет ее образования?
Или вовсе не истина?
Вышеупомянутое расследование вызывает массу вопросов. Во-первых, в Сухуми есть Абхазский государственный университет(АГУ). А "Сухумского государственного университета", есть такое мнение, никогда не существовало и не существует.
В июле 1989 года грузинская часть преподавательского состава АГУ, поддержанная из Тбилиси, инициировала раздел АГУ на Абхазский государственный университет и на филиал Тбилисского госуниверситета (с этого, собственно, и началось противостояние, приведшее к войне).
Если Хахалева закончила филиал ТГУ в 1991 году, то она поступила в АГУ в 1986 году и, значит, её личное дело должно было лежать сегодня в архиве АГУ. Но раз личного дела Хахалевой в архиве АГУ нет, то, значит, она в АГУ не поступала. Откуда у нее взялся диплом "филиала ТГУ"(если он все же существует в природе)? На ум приходит лишь один вариант – коммерческий. То бишь, диплом в обмен на деньги. Но подтвердить такую версию может только официальная экспертиза, инициированная сверху.
И все-таки, если сухумский филиал ТГУ был открыт в 1989 году, а через два года в ходе грузино-абхазской войны был эвакуирован в Тбилиси, то могла ли Елена Хахалева за этот период обучения освоить специальность юриста, да еще на официальном в этом учебном заведении грузинском языке?
Есть еще целая россыпь вопросов, на которые ответов пока нет. С 1988 по 1991 год Елена Владимировна носила фамилию первого мужа – Требушная, а в справке из СГУ она просто «Елена Хахалева», даже без отчества. Что это, на скорую руку сделанный «официальный ответ» из СГУ? Так сказать, по старой дружбе?
Но в этом случае «друзья» из СГУ явно поспешили, людей насмешив. В «справке» СГУ указаны серия и номер паспорта Елены Хахалевой: АГ № 63… А в Краснодарском крае в то время выдавались советские паспорта, действительно, с серией «АГ», только еще был префикс из римских чисел – II, III, IV, V и т.д. То есть, должно выглядеть так: II АГ, III АГ, IV АГ, V АГ.
Такая же история и с номером диплома. Дипломы советского образца с серией «РВ» вплоть до 1993 года выдавались в вузах Краснодарского края, а дипломы с номерами, начинавшимися на «5» как раз получали в 1991 году выпускники КубГУ, в том числе и биологического факультета. В грузинских вузах также до 1993 года использовали советские бланки дипломов, но с серией «ЦВ».
Еще одна нестыковка. «…Елена Хахалева (09.09.1968 года рождения, паспорт АГ № 63…37) прошла курс обучения в Тбилисском государственном университете им. Ив. Джавахишвили по специальности «правоведение» – это из одной «архивной справки». Но, говорят, есть и другая – точно такая же, но с одним небольшим, но ключевым изменением. В специальности стоит «юриспруденция». Так на кого училась госпожа Хахалева – на «правоведа» или на «юриста»?
Такое ощущение, что «универ» просто идет некоему могущественному улицу навстречу в ответ на его просьбы сделать все «гладко» в истории с этим дипломом. Кто – супруг, папа, или некто из прошлой жизни судьи? Почему "помочь" Хахалевой купить диплом "филиала ТГУ" в 1991 году не мог либо какой-нибудь высокопоставленный грузин, либо вор в законе(с учетом того, что грузинские «воры в законе» составляли и составляют 30-35% воровского мира в СССР-СНГ)?
Ведь «грузинский след» судьи Хахалевой потянулся с… самого ее рождения в городе Тбилиси. Уже в этой жизни судья Краснодарского краевого суда подозревалась в связях с уголовным миром, в частности, с грузинским "вором в законе" Резо Бухникашвили по прозвищу "Пецо", недавно выдворенным из России. Правда или нет, но говорят, что во время одного из своих давних допросов Пецо даже называл Хахалеву своей родственницей, местом своего проживания указывая как раз ее квартиру. То ли поживал там, то ли укрывался от правоохранителей… В общем, чувствовал себя там, как дома.
Но ведь такие знакомства и связи не появляются в один присест. Такие связи тянутся годами, десятилетиями. Понятно, что и скрываются они очень тщательно. Но милая семейная фотография 1993-го года, на которой судья Хахалева в окружении известных воров в законе Рамаза, Петро, Бадри и Синего, дошедшая из прошлого судьи до наших дней отчасти подтверждает домыслы о том, что сегодняшняя госпожа Хахалева в молодые годы вполне могла быть «фронтовой женой» одного из грузинских «законников», которые могли многое. А уж сделать подруге какой-то диплом…
«Золотая середина» от «золотой судьи»?
Официальная версия тех, кто поддерживает в «трудную минуту» судью Хахалеву (или не хочет выносить сор из избы) такова: на самом деле у нее – два юридических образования. Кроме Тбилиси она училась также в Краснодаре, окончила местный университет в 2000 году. Однако, такая двойственность вызывает еще большие вопросы – оба диплома абсолютно одинаковые. Зачем госпоже Хахалевой два «параллельных» диплома – на зиму засаливать?
«Согласно Конституции, судьями могут быть граждане РФ старше 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы в профессии не менее пяти лет. Конечно, судьи постоянно повышают свою квалификацию, это естественный процесс, но получать два диплома о высшем юридическом образовании вовсе ни к чему, – попытался прояснить ситуацию то ли всех, то ли для самого себя краснодарский адвокат Артур Петроченко. – Но в случае с судьей Хахалевой могло случиться вот что. Она получала высшее образование в Тбилиси, потом страна развалилась, она переехала в Россию, где ее грузинский диплом не котировался. Поступила в российский вуз и отучилась в нем, например, заочно, заново. Для меня это единственное правдоподобное объяснение».
Однако, в канцелярии краевого суда категоричны в том, что Елена Хахалева «достойный член судейского сообщества»: «Чтобы получить статус судьи, претендент на эту должность должен пройти строгую проверку всеми инстанциями – ФСБ, прокуратуры, администрации президента. Там проверяют все, в том числе и подлинность диплома. Потом все эти органы дают заключение о возможности или невозможности назначения на должность. Диплом Хахалевой приколот к ее личному делу». Выходит, слабо проверяют. Или дорого берут за слабую проверку?
Уже сказал свое слово Совет судей Краснодарского края, который должен был немного пролить свет на эту запутанную историю, но, похоже, лишь закрутивший интригу еще сильней. Вместо того, чтобы подтвердить подлинность своего скандального коллеги, председатель совета судей Владимир Кисляк сказал, что проверка не выявила информации о поддельном дипломе и не нашла подтверждению тому, что сейчас пишут в СМИ на эту тему.
Совет судей – это, конечно, звучит солидно. Однако, два момент проверки вызывают вопросы. Во-первых, «черным по белому» озвучено не было, что диплом Елены Хахалевой подлинный. Просто не нашли подтверждения, что липовый. Во-вторых, итоги проверки оказались пока что просто словами. «Мы проверили … ничего не нашли». И, несмотря на все уважение к проверяющим, каждый из нас вправе свои прежние сомнения по поводу судьи Хахалевой оставить при себе.
Думаю, юридически обоснованные выводы для дальнейшего исследования её прошлой, сегодняшней и будущей деятельности еще впереди. Все момнения может развеять госэкспертиза скандальной «воровской» фотографии, так же нужна настоящая проверка на самом высоком уровне – ведь чтобы не говорила в свое оправдание сама судья Хахалева (даже если предположить, что частично она говорит правду), своей деятельностью во благо семьи и во вред сотням кубанских фермеров и крестьян, о чем наша газета совсем недавно рассказывала, она уже противопоставила себя обществу.
А «золотая свадьба» ее дочери с высокооплачиваемыми звездами из столицы, которые по утверждению принимающей стороны «пели по дружбе» – очередное подтверждение тому, насколько сама Елена Хахалева, ее семья и ей подобные считают себя выше других. Да и придумывать свадебные оправдание «постфактум», после того, как поднялся скандал, тоже ее явно не красит.
Сама весьма неоднозначная особа Ксения Собчак сказала, однако, слова, похожие на правду: «Зачем врать про "приехали по дружбе"? Все же мы работаем в одной индустрии, и, по кодексу профессии никто из тех, кто выступал, комментировать ничего не будет. Но все же знают директоров этих артистов! И мы все общаемся! Зачем за дураков держать? Я люблю красивые мероприятия, но когда на заработанные люди гуляют... И если это правда деньги бывшего мужа, а не "на судимостях" заработанные, зачем врать про бесплатные выступления?»
Собчак назвала конкретные суммы, за которые выступают известные артисты, в том числе, и те, кто был на «золотой свадьбе» и предположила, что торжество обошлось семье в полмиллиона долларов. Раньше называлась цифра под два миллиона тех же долларов.
И если предположить (хотя есть сомнения), что свадьба дочери к профессиональной деятельности Елены Хахалевой никакого отношения не имеет, как минимум, уже есть повод уличить ее во лжи. Пусть в маленькой лжи, по сравнению с ее разрушительной судейской практикой – но ведь все знают, что маленькая ложь обычно рождает большую. Скажете, что поддельный диплом в наше время едва ли кого удивит? Так ведь это не просто поддельный диплом о юридическом образовании – это в нашем случае почти два десятка лет власти над людскими судьбами, многие из которых оказались сломаны благодаря именно этому судье.
Однако, пока не пойман. Значит, пока и не «вор». Остается лишь надеяться, что если правда всплывет где-то в официальных недрах, ее не утаят от людей, какой бы некрасивой (в том числе, и для государства) она не была.
Ну а мы продолжим следить за круговоротом судейских дипломов в природе…