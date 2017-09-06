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06 сентября 02:08
Быков Дмитрий

Российский писатель, журналист, поэт, кинокритик, биограф Б. Л. Пастернака.

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Волк на собак

Борис Акунин заметил только что, что у всех сегодняшних российских споров резкий запах нафталина: а чего вы хотите, если все ситуации повторялись не по разу? Вот полемика о том, можно ли брать деньги у государства на создание шедевров. А вот – допустимо ли сотрудничать с Путиным ради спасения больных детей (сам я об этом много писал лет десять назад, и тогда меня дружно травили, а теперь, когда случилось много интересного, могли бы извиниться, но ведь не будут!). А вот – имеет ли оппозиция право сотрудничать в высших органах власти, потому что лучше ведь там будем мы, чем все эти… И главная полемика этой недели – о демонстрации мусульман на Большой Никитской по случаю буддистско-исламских конфликтов в Мьянме – тоже уже была. Во всяком случае, мусульман не впервые ставят в пример христианам: вот как надо действовать, если хотите, чтобы вас уважали! И оппозицию корят: вот, вышли люди на несанкционированный митинг – и хоть бы одного повязали! И не разгонял никто! Все потому, что они сила.

Хорошо помню, как еще в нулевые годы Эдуард Лимонов и Гейдар Джемаль говорили о возможности блока между оппозицией и радикальным исламом. Это вообще была популярная идея: их тоже притесняют, они тоже недовольны, они настоящие бойцы! Я тогда напоминал поговорку, любимую Солженицыным: «Волка на собак в помощь не зови». Да, ислам сегодня выглядит крайне опасной силой и доказал это дважды за одну неделю: сначала – многотысячным сборищем по случаю Курбан-байрама у московской мечети, потом – несанкционированным и весьма агрессивным митингом в центре. Мне не совсем понятен – точней, очень хорошо понятен – российский культ силы: все эти попреки в адрес оппозиции были бы смешны, если бы не выглядели так подло. Господа, вы действительно хотите такую оппозицию? Вам желательна в качестве оппозиции сила, которая будет примитивнее, агрессивнее, жесточе власти? Вы готовы сменить Путина только на религиозного фанатика, чтобы гробить страну по нарастающей? Вам мало Путина и хочется Кадырова?

Выстроить такую оппозицию режиму, которая была бы хуже режима, – не штука. Если бы российские радикал-патриоты из числа военно-православных не были такими самовлюбленными идиотами, умеющими договариваться еще хуже, чем интеллигенция, – обыватель легко перекинулся бы на их сторону. Но чем такая организация была бы лучше нерушимого блока силовиков и воров? Только тем, что не воровала бы, а убивала сразу?

Что ж, если вы этого хотите, вы это получите. А если нет – таких митингов в Москве больше быть не должно, при всем моем сочувствии к мусульманам-рохинджа.

Источник - Собеседник

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