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06 сентября 06:28

Наталья Поклонская сообщила о «сомнительном» финансировании съемок «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая требует запретить показ фильма Алексея Учителя о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, заявила о финансировании съемок картины по «сомнительным схемам»

Фото: Choiz.me

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая требует запретить показ фильма Алексея Учителя о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, заявила о финансировании съемок картины по «сомнительным схемам».

Наталья Поклонская заявила, что доказательства «сомнительного» финансирования «Матильды» переданы в правоохранительные органы для проверки на предмет коррупционных нарушений.

По словам депутата, речь идет о контрактах на перевод миллионов евро из офшорной компании на счет некого фонда в поддержку культуры и искусства. Название данного фонда г-жа Поклонская не назвала, но заявила, что деньги выделялись непосредственно под фильм «Матильда».

Поклонская получила ответ из Счетной палаты, согласно которому по смете «Матильда» стоила 814 млн рублей. Источником финансирования среди прочего были бюджетные деньги в виде субсидий, которые составили 280 млн рублей.

Напомним, Наталья Поклонская выступает против выхода в прокат фильма «Матильда». Депутат обвиняет авторов фильма с клевете, оскорблении чувств верующих и вмешательстве в частную жизнь покойного императора.

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