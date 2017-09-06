Московские власти предложили депортировать ВИЧ-инфицированных мигрантов из России
Иностранных граждан с ВИЧ-инфекцией будут выдворять с территории Российской Федерации. С таким предложением выступил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун
Иностранных граждан с ВИЧ-инфекцией будут выдворять с территории Российской Федерации. С таким предложением выступил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Чиновник сообщил, что в Москве на сегодняшний день на учете стоят около 40 тысяч ВИЧ-инфицированных. При этом ежегодный прирост людей с ВИЧ составляет около пяти тысяч человек.
«Человек нездоров и является источником инфекционного заболевания, он не должен находиться на территории Российской Федерации. По-хорошему, выход один – депортация», - заявил г-н Хрипун, слова которого приводит телеканал «Дождь».
Согласно российскому законодательству, для получения трудового патента в Москве человек должен пройти медицинское освидетельствование, комплексное тестирование, получить полис ДМС и встать на миграционный учет. В случае обнаружения у трудового мигранта ВИЧ-инфекции, ему не выдают патент на работу, но за пределы страны не выдворяют.
«Мое личное отношение к этому как гражданина, как врача, как руководителя департамента здравоохранения отрицательное», - заявил глава департамента.