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Общество
06 сентября 00:17

Авиакомпания «Победа» выставила счет пассажирам-курильщикам на 700 тысяч рублей

Авиакомпания «Победа» потребовала через суд от трех своих пассажиров 700 тысяч рублей за курение на борту самолета. Размер компенсации рассчитывался с учетом того, что из-за курильщиков самолеты совершали вынужденные посадки

Авиакомпания «Победа» потребовала через суд от трех своих пассажиров 700 тысяч рублей за курение на борту самолета. Размер компенсации рассчитывался с учетом того, что из-за курильщиков самолеты совершали вынужденные посадки.

«Победа» подала иск к пассажиру из-за курения на борту на 190,9 тысяч рублей в Тосненский городской суд Ленинградской области. Представитель авиакомпании Елена Селиванова сообщила РБК, что еще по двум нарушениям ведется подготовка исков на 247,3 тысяч рублей и 250 тыс рублей соответственно. Во всех трех случаях речь идет о компенсации затрат перевозчика из-за экстренной посадки, расходов на обслуживание рейса в аэропорту, на оплату за рабочее время экипажа, лизинга, а также компенсации другим пассажирам рейса.

Ранее руководство лоукостера предупредило, что будет сажать самолеты в случае курения на борту. «Теперь в случае обнаружения курящих пассажиров будет выполняться вынужденная посадка в ближайшем доступном аэропорту, пассажир будет сниматься с борта сотрудниками полиции, все расходы из-за вынужденной посадки будут взыскиваться с нарушителя», - заявил ранее гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Первый инцидент с курильщиком на борту произошел 24 июля на рейсе Махачкала - Санкт-Петербург. Самолет совершил посадку в Москве, а курильщика передали полицейским. Общая сумма издержек, по оценке компании, составила 190,9 тысяч рублей.

Второй случай курения на борту произошел на рейсе Москва-Махачкала 3 августа. Лайнер совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах. Третий инцидент произошел в самолете, который летел из Махачкалы в Москву, но совершил посадку в Волгограде.

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