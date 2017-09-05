Жители Сочи вышли на митинг против планов «Роснефти» по нефтедобыче в Черном море
Госкомпания планирует начать разведывательное бурение в районе Геленджика и Новороссийска. Участники протестного митинга считают, что планы «Роснефти» угрожают экологии курорта и всей экосистеме Черного моря
В Сочи состоялся митинг против нового проекта госкомпании «Роснефть» по нефтедобыче в акватории Черного моря. В митинге приняли участие около 200 человек.
Госкомпания планирует начать разведывательное бурение в районе Геленджика и Новороссийска. Участники протестного митинга считают, что планы «Роснефти» угрожают экологии курорта и всей экосистеме Черного моря.
Организаторами митинга выступили член движения «Открытый сочи» Роман Дьяков и владелец ресурса «БлогСочи» Александр Валов. Организаторы отметили, что хотели за счет митинга привлечь внимание общественности и экологов к проблеме превращения курорта Сочи и его побережья в промышленную зону по добыче нефти.
Член общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Евгений Витишко считает, что установка буровых может привести к экологической катастрофе и уничтожить курортный бизнес на побережье.
По словам Витишко, который изучил публичную информацию, «Роснефть» планирует в 63 километрах от берега пробурить поисково-оценочную скважину «Сочинская-1» (напротив Лазаревского района Сочи) и скважину «Ольгинская-1» у побережья Туапсинского района. При помощи этих двух скважин будут оцениваться коммерческие перспективы широкомасштабного глубоководного бурения на Южно-Черноморском лицензионном участке.
Росприроднадзор свою очередь выдал положительное решение государственной экологической экспертизы до конца 2020 года на «Проект строительства группы поисково-оценочных скважин на участке недр в акватории Черного моря» в районе Новороссийска и Геленджика, сообщает «Кавказский узел».
В компании «Роснефть» заявили, что никакого вреда для экологии региона разведывательное бурение не приведет.