Ростовским погорельцам придется доказать в суде факт проживания в сгоревших домах
Жителям Ростова-на-Дону, которые лишились своего жилья в результате крупного пожара в частном секторе, придется через суд доказывать факт своего проживания в сгоревших домах
Жителям Ростова-на-Дону, которые лишились своего жилья в результате крупного пожара в частном секторе, придется через суд доказывать факт своего проживания в сгоревших домах. На сегодняшний день около 200 погорельцев не могут получить компенсацию из-за того, что прописаны в другом месте.
«На сегодняшний день, по данным МЧС и МВД, 187 граждан не могут претендовать на получение компенсационных выплат из-за того, что они зарегистрированы в другом месте - вне зоны ЧС», - сообщил «Интерфаксу» председатель ростовского ЗакСобрания Александр Ищенко. Для получения выплат погорельцам придется доказать свое проживание в пострадавших от пожара домах.
МЧС России ранее распорядилось выплатить по 110 тысяч рублей каждому пострадавшему в результате пожара в качестве компенсации за утрату имущества. В свою очередь ростовскому правительству было перечислено 600 млн рублей на оказание помощи погорельцам.
Крупный пожар в частном секторе исторического центра Ростова-на-Дону произошел 21 августа текущего года. Общая площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. В результате пожара сгорели 120 строений, своего жилья лишились 600 человек.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога. По данным следствия, пожар начался в результате занесения постороннего источника зажигания на свалку, расположенную рядом с домами.
Местные жители рассказали, что незадолго до пожара к ним приходили черные риелторы и угрожали поджечь их дома, если те откажутся продать недвижимость по заниженной стоимости. По одной из версий, на месте частный домов планировалось построить гостиницу к Чемпионату мира по футболу 2018 года.