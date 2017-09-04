Меню
Общество
Инструкция для туристов, выезжающих за границу
Авторская колонка
04 сентября 15:08
Гозман Леонид

Леонид Гозман - российский политик, президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил», бывший сопредседатель партии «Правое дело».

Все авторы

Почему я хотел бы пожать руку тем, кто бил витрину Стерлигову

Реакция приличных людей на это безобразие вовсе не такая сильная, как следует

«*** (грубо: «гомосексуалам») вход запрещен». Эта надпись красуется в центре Москвы в витрине магазина Германа Стерлигова, Тверская-Ямская, 7. Витрину уже били — никого ни к чему не призываю, но хотел бы пожать руку тем, кто это сделал. На какое-то время надпись сняли, но теперь повесили опять.

О темных глубинах психики авторов подобных текстов давно все написано в учебниках психиатрии. Я не о них, я о нас.

Во-первых, годы злобной пропаганды и демонстрации в качестве модели для подражания тупого ограниченного человека, который точно знает, что все враги, «можем повторить», а недовольны лишь коррупционеры в норковых шубах, не прошли даром. Жлобство, извергающееся с экранов и прорывающееся в выступлениях официальных лиц, сформировало запрос на агрессивную, примитивную и не стесненную никакими приличиями публичную позицию.

Еще несколько лет назад это булькало глубоко под спудом, сегодня — вырвалось наружу. Многим проходящим мимо этой витрины надпись нравится.

Если не содержанием — они, может, и не поддерживают открытую дискриминацию гомосексуалов — то формой, энергетикой. Другим, наверное, просто наплевать — мало ли что пишут? Но она, точно, мало кого возмущает — иначе бы не висела.

Во-вторых, реакция приличных людей на это безобразие вовсе не такая сильная, как следует. Если бы г-н Стерлигов объявил, что он не допускает евреев или чернокожих, баптистов или мусульман, шуму было бы в разы больше. Справедливо говорили бы не только о его личном идиотизме, но и о том, что он раскалывает общество, разжигает. Но, ведь, гомосексуалов у нас, как и везде, примерно, четыре-пять процентов от населения — больше, чем значительной части составляющих народ России этносов, больше, чем последователей большинства религий, существенно больше регулярно посещающих храмы РПЦ. Думаю, сдержанная реакция на это безобразие связана с тем, что многие люди «нашего круга» — простите столь архаическое выражение — боятся засветиться в качестве защитников людей нетрадиционной сексуальной ориентации, опасаясь, что общественное мнение отнесет к гомосексуалам и их самих. (Мой учитель, Игорь Семенович Кон, писавший о гомосексуалах и в их защиту, сполна испытал это на себе). А это значит, что гомофобия распространена далеко за пределами группы специализирующихся на ней фанатиков.

В-третьих, наличие этой надписи — еще одно свидетельство того, что не в том дело, что государство у нас плохое, а в том, что его попросту нет. Монополия на насилие означает и обязанность использовать его для защиты правопорядка. Он нарушен, нарушен нагло, публично и цинично — никакой реакции. И не в том (не только в том) дело, что многие работники правоохранительных органов, наверняка, разделяют гомофобные установки — начальство они тоже не любят, но разгоняют его противников. Государство использует свои «органы» только для защиты самого себя и никогда — для защиты какого-то абстрактного закона.

Кто-то из нашей части политического спектра может сказать, что, с одной стороны, это, мол, омерзительно, но с другой, — нельзя подавлять свободу слова. К свободе, по-моему, это не имеет никакого отношения. В США, например, можно сжигать государственный флаг, полиция, в том числе и чернокожие полицейские, охраняют шествия ку-клус-клана — все это потому, что свобода. Но не покажется мало хозяину магазина, который вывесит у себя популярную некогда надпись «Неграм и собакам вход воспрещен» — и это будет не самосуд возмущенных граждан, а жесткие действия государственной машины. Собственно, потому вот уже несколько десятилетий никто такие надписи и не вывешивает, разве что любуется ими в своем гараже.

Я не юрист, но уверен, что авторов этой провокации можно привлечь не только по приснопамятной 282 статье. Я тоже за ее отмену — она используется не для защиты безопасности и достоинства граждан, а для подавления свободы слова. Но в Конституции провозглашается равенство всех граждан, запрет на дискриминацию и прочее. А нет закона, так давайте требовать его принятия.

Самоустранение государства всегда приводит только к одному — монополия на насилие размывается, группы граждан объединяются для самозащиты и, в конце концов, берут в руки оружие. А на дворе семнадцатый год.

Источник - Новая Газета

Сейчас на главной
Горячие новости
Жители Сочи вышли на митинг против планов «Роснефти» по нефтедобыче в Черном море
Госкомпания планирует начать разведывательное бурение в районе Геленджика и Новороссийска. Участники протестного митинга считают, что планы «Роснефти» угрожают экологии курорта и всей экосистеме Черного моря
Горячие новости
Ростовские погорельцы споткнулись о прописку
Жителям Ростова-на-Дону, которые лишились своего жилья в результате крупного пожара в частном секторе, придется через суд доказывать факт своего проживания в сгоревших домах
программа моя улица
Москву разобрали на «пазлы». Соберут ли обратно?
Такой масштабной реконструкцией едва ли может похвалиться какой-нибудь другой мегаполис мира. Возможно, из-за нехватки денег, возможно, по причине… банальной ненадобности проектов подобного масштаба.
Горячие новости
«Донагнетались. Привет Поклонской»
Задержанный по подозрению в причастности к поджогу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге является «православным футбольным фанатом». Об этом сообщил глава столицы Свердловской области Евгений Ройзман
Горячие новости
В центре Грозного проходит многотысячная акция в поддержку мусульман Мьянмы
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «всячески» поддержать народ рохинджа и добавил, что выступит против позиции властей России в том случае, если она поддержит военных Мьянмы
Горячие новости
Иностранцев будут выдворять из России за «нежелательное поведение»
Под «нежелательным поведением» в законопроекте имеется ввиду деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности России. Речь, в частности, идет о целенаправленном разжигании национальной и религиозной ненависти
Горячие новости
Погорельцы Севастополя и Ялты пожаловались на бездействие властей
Жители крымских городов Севастополь и Ялта, пострадавшие от пожаров в январе текущего года, пожаловались на невнимание местных чиновников к их проблемам. Свои жалобы на властей погорельцы изложили в социальных сетях
Горячие новости
Передайте привет «Единой России»
В пресс-службе партии власти сообщили, что в результате пожара была уничтожена вся оргтехника, мебель, агитационная продукция и многое другое. Пострадавших среди людей нет
Горячие новости
В Балашихе на авиационном шоу разбился самолет Ан-2
В подмосковной Балашихе на авиационном шоу в ходе показательного полета разбился самолет Ан-2. Самолет внезапно потерял высоту и врезался в землю. В результате происшествия погибли два пилота, пострадавших среди зрителей нет
Горячие новости
Не вышел на связь
Генеральный директор компании «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев найден мертвым в собственной квартире в столичном элитном комплексе «Москва-Сити». По факту кончины бизнесмена проводится доследственная проверка
Горячие новости
В Кабардино-Балкарии из-за схода селя введен режим ЧС
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в связи со сходом селевого потока введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, в результате происшествия погиб как минимум один человек
Общество
«Бермудский треугольник» семейства Хахалевых
Наша газета уже рассказывала о прогремевшей на всю страну свадьбе дочери «золой судьи» из Краснодарского края, на которой присутствовали звезды отечественной эстрады Меладзе, Басков и другие, гонорары которых потянет не каждая приглашающая сторона.
Горячие новости
Кремль подыщет Владимиру Путину женщину-соперника на президентских выборах
Среди кандидатов в президенты России появится как минимум одна женщина. В настоящее время в Кремле решают, кто из представительниц прекрасного пола составит конкуренцию Владимиру Путину
Горячие новости
Роспотребнадзор предупредил туристов о риске подхватить лихорадку чикунгунья во Франции
Данное заболевание характерно для тропических районов Африки, Юго-Восточной Азии, а также Мексики и Гватемалы, но в последнее время эта болезнь обнаруживалась в Италии и Франции
Горячие новости
Власти Москвы возьмут на себя функции ГИБДД
Игорь Шувалов, который возглавляет правительственную комиссию по безопасности дорожного движения, заявил, что в Москве «будет еще безопаснее», если Госдума примет законопроект правительства о передаче столичным властям полномочий по взиманию штрафов
Горячие новости
Росздравнадзор сообщил о двух случаях смерти пациентов от «Лидокаина»
Росздравнадзор приостановил продажу серии препарата «Лидокаин» в связи с гибелью людей. По данным ведомства, от анафилактического шока после приема препарата скончались два человека
Горячие новости
Алексей Навальный призвал к бойкоту выборов губернатора Свердловской области
Заявление Алексея Навального связано с тем, что на выборы не был допущен главный конкурент действующего главы региона Евгения Куйвашева Евгений Ройзман. Мэр Екатеринбурга не смог преодолеть муниципальный фильтр
Общество
Школьная реформа по-тюменски: на уроки без штанов!
Завтра большой светлый праздник по всей стране - 1 сентября. День знаний, линейки, цветы, улыбки и… новенькая с иголочки школьная форма на учениках и ученицах ...