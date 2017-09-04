Москву разобрали на «пазлы». Соберут ли обратно?
Старые московские улицы, улочки и переулки, которые так любили москвичи, после реконструкции вопреки обещаниям властей сделать город красивым разваливаются прямо на глазах
С русским размахом
Такой масштабной реконструкцией едва ли может похвалиться какой-нибудь другой мегаполис мира. Возможно, из-за нехватки денег, возможно, по причине… банальной ненадобности проектов подобного масштаба. Еще бы – «перелопатить» весь город вдоль и поперек, что местами он напоминает воздвигаемый заново после какой-нибудь разрухи город. Кому еще такое придет в голову? Пожалуй, лишь тем, у кого есть возможность тратить «резиновый» госбюджет, не думая о завтрашнем дне. О завтрашнем дне города, страны – о своем, естественно, там все продумано сто раз и где надо «заофшорено», чтобы, как говориться, и детям хватило, и внукам…
Разговора о постепенности реконструкции столичных улиц не было. Денег упало сразу и много, и никто не собирался их тратить долго и по чуть-чуть. Поэтому к бюджетным деньгам мгновенно были привлечены десятки, если не сотни подрядчиков, субподрядчиков, компаний с именем и фирмочек с уставным фондом в 10 тысяч. Среди госзаказов, конечно, же нашлось место близким, друзьям, знакомым знакомых и всех остальных, кто хотел отработать хоть какую-то часть бюджетных денег и знал, как (вернее, за сколько) к этому вопросу подойти.
Ну, и в итоге вышло, что все компании, фирмочки, подрядчики, бригады слабо говорящих по-русски работяг с лопатами и огромное количество техники вышли на реконструкцию столицы единым махом, словно на парад. Хотя больше они напоминали саранчу, почти полностью накрывшую собой Москву – неделя-другая работы, и на столичных улицах уже нет живого места.
Понятное дело, что такое множество ведущихся одновременно работ затрудняет контроль над ними курирующих структур – да и отслеживание того, насколько в целевом направлении строители и ремонтники осваивают бюджетные денежки тоже. Хотя последнее, возможно, для авторов проекта перестройки Москвы и не так важно. Возможно, на то и расчет. Ну, какой чиновник, получив в управление госзаказ, да еще такой огромный, устоит перед соблазном… надстроить на «рублевской даче» третий этаж? Ну, или купить остров в океане, на крайний случай…
Московские «рокады»
Столичные улицы, парки, скверы и площади на самом деле мгновенно превратились в строительные площадки. Многие из них довольно быстро были сданы. Однако скорость работ все больше напоминает поговорку «поспешил – людей насмешил». Некогда крепкие, пусть и несколько старомодные тротуары, клумбы, аллеи, ставшие современными, рассыпаются, не прожив и нескольких месяцев. И вот в это сыплющийся «песок», как сквозь пальцы, утекают те самые 126 миллиардов рублей, в которые была оценена программа «Моя улица» на 2015-2018 года. Согласитесь, кусок немалый.
Поэтому хапали подряды и лепили, как попало, и кто на что горазд – лишь бы «бабло» освоить. Итог далеко не законченного благоустройства печален.
ООО «Орион» освоило 334,5 миллионов рублей, проведя по улице Большая Никитская модные сейчас велодорожки, максимально сузив пешеходную зону, на которой то там, то здесь натыкали летние веранды, обходя которые пешеходы или спотыкаются друг о друга, или выходят на велодорожку, рискуя попасть под летящий велосипед.
Немного меньше освоило ООО «Роуд групп» на малой Никитской – 128,5 миллионов. Но и их строителям хватило, чтобы так же «скрестить» велодорожки и пешеходный тротуар, и теперь этот «велотренд» может повлечь за собой массу «ДТП» не на проезжей части. Школьники, бабушки, мамы с колясками, студенты в наушниках и другие задумавшиеся граждане теперь точно в «группе риска» при прохождении Большой и Малой Никитской. Велосипедисты порой летят так, что ветер в ушах… И такая авария вполне может принести не только синяки да ссадины…
Московская тротуарная и прочая плитка уже стала темой для анекдотов. То, что ее укладывали в режиме аврала, во многих местах видно уже сейчас – провалы и трещины становятся новой достопримечательностью златоглавой.
По словам специалистов, проблема возникает из-за того, что под плиткой нет несущего слоя основания (например, из щебня и бетона) или он совсем мал (тонкий старый асфальт), как видно на примере расползающихся плиточных конструкций в Тверском проезде, это лишний раз напоминает о том, кто благоустраивает московские улицы и как.
При некачественном несущем слое прежде всего проваливаются плиточные конструкции возле люков – вода идет по разрыхленным слоям, приводит плитку в движение и люки начинают вылезать. Те, кто ходит через Столешников переулок, могли наблюдать разъехавшуюся вокруг люка плитку. Видимо, заметили ее и чиновники – работяги плитку заменили. Но, похоже, опять на скорую руку.
На реконструкцию переулка пять лет назад тендер тянул на 40,5 миллионов рублей. Правда, тогда же его отменили, «перезагрузили» – но новых цифр никто не увидел. Зато все воочию увидели результат.
Глупости нет предела
Доходит до каламбура. Дорожное покрытие на небольшом пятачке совмещает брусчатку и несколько видов тротуарной плитки, которая частично уложена прямо на брусчатку и начинает ломаться спустя месяцы, а то и недели. Упирающиеся либо в клумбы, либо в заборы ...либо в автомобили на парковке – это, видимо, новое лицо Москвы, претендующее на оригинальность.
Например, в результате благоустройства Ленинградского проспекта в 2015 г. в начало улицы вернулся сквер, существовавший еще с советских времен. Сейчас посадили деревья, поставили более две сотни скамеек и даже установили над ними отдельное освещение. Красота. Да только если посидеть отдохнуть на скамеечке в сквере, а потом двинуться в сторону центра, то сквер неожиданно обрывается и выводит прямо на оживленную проезжую часть. То есть, если задуматься или заболтаться по телефону, сойдя с пешеходной дорожки можно оказаться прямо посреди проезжей части. Это, если вперед машина не собьет.
Кстати, вполне, казалось бы, логичного пешеходного перехода в этом месте нет. Ваш отдых в сквере и последующее желание попасть к центру города обойдется вам сначала напрасным движением вперед, а затем обратным ходом до ближайшего, но совсем не близкого светофора. На проект «Найди выход из сквера» и обновление Ленинградского проспекта в целом ООО «Спецстрой» с удовольствием закопало под плитку 2 миллиарда бюджетных рублей.
Случается, что деньги выделяются на территорию, которую относительно недавно уже благоустраивали – и там все в порядке. В этом случае деньги все равно отрабатываются – на прежний ремонт делают новый. Так произошло в парке «Березовая роща», где каких-то 4 года назад на насыпных дорожках уложили брусчатку, причем, в редкую стежку, вполне качественно. Однако, сейчас сюда вновь пришли техника и рабочие еще нормальную брусчатку выкопали с целью устелить новую.
И не единожды на одних и тех же улицах появляются полосатые строительные заграждения, вскрывается асфальт, перекладывается плитка. По подсчетам Forbes, больше чем на 40% улиц, попавших в программу комплексного благоустройства «Моя улица», дорожные работы за последние 5 лет проводились два и больше раз, а на 20% – три и больше.
Есть еще так называемые, «собянинские островки» – этакие «анклавы» из плитки, зачем-то сужающие проезжую часть, тоже теперь в списке «узнаваемости» столицы. Как, например, в конце ул. Сретенка, где дорожную полосу разделяет пустой широкий островок из плитки. Для чего именно служит этот островок, не ясно, но он явно затрудняет движение потока машин, пересекающих Садовое кольцо. Думается, на вопрос «зачем» едва ли ответят сами дорожники. Однако, ведь есть структуры, и люди в них, в обязанность которых как раз входит искать ответы на эти вопросы и спрашивать с «освоителей» бюджета за их «косяки». Но компаний много – а чиновникам, видимо… некогда.
Еще одна особенность «обновленной» Москвы – это размеченные на улицах парковки прямо под знаком, запрещающим остановку. А еще – наполовину покрашенные здания. В 2014 г. в Москве благоустроили Покровку – уложили плитку, поменяли бордюры и покрасили дома. Но покрасили только половину домов с фасада. Новое веяние в дизайн оформления домов за 338,3 миллиона рублей внесло АО «Дормост», благоустраивавшее Покровку заодно с Маросейкой. Сказать бы, что это сделано с целью экономии бюджетных средств – так этих средств, судя по общим суммам благоустройства столицы, и по отдельным контрактам, что говорится, «выше крыше». А крыши… полупокрашены.. Скорее всего, каждый, как у нас это принято при получении госзаказа, помимо работы не стоит забывать и себя любимых.
И так везде, и так повсюду. И все через «ж…у». В сквере, что идет в самом начале Подколокольного переулка, идущего в сторону Хитровки, прямо на выступающие из земли корни деревьев воткнули бетонную ограду. И теперь или разрастающиеся корни сместят ограду или деревья под бетоном просто погибнут. Скорее всего, первое.
На бульваре у храма Христа Спасителя недолгая жизнь ждет бордюры. Относительно новые – они уже разошлись по швам, с высоты птичьего полета напоминая паутину, а с высоты человеческого – военную рокаду, где недолго поломать ноги.
Но даже в тех местах, где тротуар неплох, до него еще надо добраться. Так прикольнулись реставраторы Крестовского моста, уложив плитку с середины и до другого края. И теперь, чтобы добраться до пешеходного тротуара, люди кое-как пробираются по узкому бордюру, рискуя свалиться под машину, или, плюнув на все, идут прямо по проезжей части, надеясь лишь на опыт и реакцию водителей пролетающих мимо автомобилей.
Ну, а самый лучший зимний «подарок» москвичам от реконструкторов – гранитные скаты на тротурарах, даже при небольшом минусе мгновенно превращающиеся в такие короткие ледяные горки, не забывающие поставлять «клиентуру» в столичные травмпункты.
В ливень Москва становится морем
Проблема ливневки в столице была всегда. Похоже, в много миллиардном проекте реконструкции улиц ее решение отдельно никто предусматривать и не собирался. Это понятно – расчет ливневой канализации дело, во-первых, очень долгое и муторное, во-вторых, невероятно дорогое.
Как говорят специалисты, одна только сеть ливневой канализации на некоторых улицах Москвы может оказаться дороже, чем весь проект благоустройства этих улиц. И не стоит забывать про сроки работ. Глядя, как строители и ремонтники, видимо, подгоняемые сроками договоров, «по стахановски» осваивают господряды, кто и когда найдет время в этом аврале заниматься самой нижней, а значит, и самой сложной из сетей?
Для этого необходимо раскапывать улицу не частично, а полностью, и не на пару-тройку метров в глубь, а на десяток, снимая и отключая все верхние сети. В принципе, компании-подрядчики за это взялись бы – но среди денег, которых кажется так много, на ливневку заложено… скромненько.
Вот только для примера. В контракте на благоустройство Малой Никитской улицы стоимость затрат на дождевую канализацию – 8,19 млн руб., а на замену только бордюров и дорожных покрытий на этой улице власти выделили почти 38 млн руб.
Ну, а так как на ливневую канализацию власти денег зажали, то и пообещать полностью не перекрывать улицы из-за работ по благоустройству, лишь ограничивая на них движение, было легко.
Так что, хороший дождь привычно превращает столицу в одну большую бегущую куда-то реку. А ливень – в море. А если вдруг москвичам такого «экстрима» покажется мало, для усиления «эффекта» во время сильных осадков вода на прохожих бьет и с боков.
Просто большинство ливневых стоков с фасадов зданий в Москве выводятся прямо на пешеходные тротуары. И, кстати, чем ближе к центру, тем «ливневый» эффект сильней. Может, чтобы слишком центральные улицы не загружали?
Это не моя улица!
В общем, вот такая она… Москва для москвичей, которые пишут в соцсетях о том, что из-за непрекращающегося благоустройства в Москве страдают все. Пешеходы, потому что нельзя нормально пройти. Зеленые насаждения, потому что подрубаются корни и гибнут из-за повреждений стволов строительной техникой. Автомобилисты, всегда сложная дорожная обстановка для которых становится совсем критической.
Хотя большинство строек и перекопа в городе, по мнению чиновников, делается для их же блага. Не потому ли москвичи, массово протестующие против разрухи ради благоустройства, говорят Собянину и его правительству: это не моя улица?!
А не сам ли мэр дословно говорил: «Приходится часто слышать, мол, перекопали, неудобно, зачем вы это делаете. Поверьте, пройдёт полгода-год, все забудут, что были раскопки и будут любоваться улицами. Это город, который возвращается к нам».
Возвращается город кой уж год – а конца и края этому нет. Не потому ли фраза «Если вы вышли из автобуса на остановке и вдруг оказались посредине перекопанного старого асфальта, то вы непременно в Москве...», это… не анекдот. Это на самом деле Москва. Собянинская.