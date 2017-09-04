Поджог в екатеринбургском кинотеатре «Космос» устроил православный активист
Задержанный по подозрению в причастности к поджогу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге является «православным футбольным фанатом». Об этом сообщил глава столицы Свердловской области Евгений Ройзман
Задержанный по подозрению в причастности к поджогу кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге является «православным футбольным фанатом». Об этом сообщил глава столицы Свердловской области Евгений Ройзман.
Мэр Екатеринбурга рассказал в беседе с РБК, что задержанный состоял на учете у психиатра. Ройзман считает, что атака на кинотеатр связана с истерией вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против показа фильма выступают многие православные активисты. Некоторые из них ранее угрожали поджечь кинотеатры, которые возьмут «Матильду» в прокат.
«На него подействовала общая атмосфера, общее разжигание и нагнетание. То, о чем нам имеет смысл задуматься. Сначала Учителя закидали (нападение на студию режиссера «Матильды» Алексея Учителя), сейчас «Космос», - заявил мэр Екатеринбурга.
В своем Twitter Евгений Ройзман написал, что считает инцидент в «Космосе» терактом. «Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской (депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая выступает против «Матильды»)», - написал глава Екатеринбурга.
В минувшие выходные в пострадавшем кинотеатре открылся фестиваль российского кино, в ходе которого планировалось показать новый фильм Алексея Учителя.
Напомним, утром 4 сентября в фойе киноконцертного театра «Космос» въехал автомобиль УАЗ с газовыми баллонами и бочками с бензином. В УАЗе находилось два человека, которые сразу же скрылись с места происшествия.
В фойе «Космоса» начался пожар, УАЗ также загорелся. Из здания кинотеатра было эвакуировано пять человек. Никто не пострадал
Подозреваемого задержали после того, как он обратился за медицинской помощью.