В центре Грозного проходит многотысячная акция в поддержку мусульман Мьянмы
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «всячески» поддержать народ рохинджа и добавил, что выступит против позиции властей России в том случае, если она поддержит военных Мьянмы
В центре Грозного несколько тысяч человек в понедельник утром вышли на акцию в поддержку мусульман из Мьянмы. Прямую трансляцию с акции ведет телеканал «Грозный ТВ».
Акция проходит на площади перед мечетью «Сердце Чечни». «Мы пришли поддержать народ рохинджа», - рассказали участники акции РБК. Ряд участников мероприятия пришли с плакатами, на которых написаны слова поддержки мусульманам Мьянмы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил о готовности «всячески» поддержать народ рохинджа и добавил, что выступит против позиции властей России в том случае, если она поддержит военных Мьянмы, убивших несколько тысяч мусульман.
Акцию в поддержку мусульман Мьянмы днем ранее провели в соседнем Дагестане. Однако Муфтият республики заявил, что не имеет к данному мероприятию никакого отношения. Несанкционированные акции идут вразрез с официальной позицией российского государства, говорится в заявлении Духовного управления мусульман Дагестана.
Помочь мусульманам Мьянмы, которые подвергаются притеснениям со стороны властей этой страны, муфтият предлагает путем молитвы.
В минувшие выходные несанкционированная акция в поддержку мусульман Мьянмы прошла в центре Москвы около посольства этой страны. В мероприятии приняли участие 800 человек.
Акция обошлась без задержаний. Власти Москвы заявили, что никаких нарушений на было, люди просто пришли поддержать своих единоверцев.
Конфликт между представителями народа рохинджа и властями Мьянмы продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий. Рохинджа требуют независимости, а власти Мьянмы выступают против.
1 сентября в ходе противостояния правительственных сил и представителей рохинджа в течение недели погибло около 400 человек. Подавляющее число погибших - это мусульмане рохинджа.