Сенаторы предложили выдворять иностранцев из России за «нежелательное поведение»
Под «нежелательным поведением» в законопроекте имеется ввиду деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности России. Речь, в частности, идет о целенаправленном разжигании национальной и религиозной ненависти
Российские сенаторы работают над законопроектом, который разрешит выдворять из страны иностранных граждан за «нежелательное поведение».
Под «нежелательным поведением» в законопроекте имеется ввиду деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности России. Речь, в частности, идет о целенаправленном разжигании национальной и религиозной ненависти, разжигании политической розни, потенциальное вмешательство в избирательный процесс, работа «извне» с молодежью и т.д.
Указанная выше «нежелательная деятельность» также может быть применена и к российским гражданам, однако в этом случае вместо выдворения из страны им грозит административная или уголовная ответственность.
Законопроект о «нежелательном поведении» сенаторы внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2018 года. Документ должен дополнить принятый в 2015 году федеральный закон «О нежелательных организациях», который ограничивает деятельность международной или иностранной неправительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности, сообщают «Известия».