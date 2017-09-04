Погорельцы Севастополя и Ялты пожаловались на бездействие властей
Жители крымских городов Севастополь и Ялта, пострадавшие от пожаров в январе текущего года, пожаловались на невнимание местных чиновников к их проблемам. Свои жалобы на властей погорельцы изложили в социальных сетях
Жители крымских городов Севастополь и Ялта, пострадавшие от пожаров в январе текущего года, пожаловались на невнимание местных чиновников к их проблемам. Свои жалобы на властей погорельцы изложили в социальных сетях.
Так, жильцы сгоревшего дома по улице Лазаревская в Севастополе обратились к врио губернатора города Дмитрию Овсянникову за помощью, а тот в свою очередь обещал предоставить погорельцам жилье в короткий срок в связи с признанием их дома непригодным для проживания.
Однако по факту погорельцы получили компенсацию в размере 12 тысяч рублей и комнату в общежитии, за которую приходится платить по 4 тысячи рублей в месяц, сообщает «Открытая Россия».
В середине августа в Ялте на улице Руданского сгорели хозяйственные постройки, однако до сих пор завалы не расчистили. Местные жители в соцсетях жалуются на запах гари из-за нежелания властей ликвидировать последствия пожара.