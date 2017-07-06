На телеканале «Матч-ТВ» появятся платные программы
Российский спортивный телеканал «Матч-ТВ» объявил о появлении платного контента. По словам генерального продюсера телеканала Тины Канделаки, платные программы пока появятся в качестве эксперимента
Российский спортивный телеканал «Матч-ТВ» объявил о появлении платного контента. По словам генерального продюсера телеканала Тины Канделаки, платные программы пока появятся в качестве эксперимента.
Сама г-жа Канделаки отметила, что положительно относится к модели pay-per-view, когда пользователи платят за разовый просмотр того или иного контента.
«Модель pay-per-view все хотят развивать, но не забывайте, что культура платить в нашей стране находится в зачаточном состоянии, все хотят потреблять бесплатно. В мире легко можно представить, что бои с участием топовых спортсменов купят по pay-per-view. Но в России я сейчас не могу себе представить, что бой с участием Федора Емельяненко мы покажем за деньги по этой модели, потому что нас проклянут все, вы же понимаете», - заявил продюсер телеканала в интервью RNS.
Телеканал «Матч ТВ» входит в одноименный холдинг субхолдинга «Газпром-медиа». Телеканал начал работу осенью 2015 года.