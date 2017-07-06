Обеспечил – выселяй
МЧС оставило без жилья свою бывшую сотрудницу
Жительница Белгорода Елена Кузюбердина более 10 лет своей жизни отдала службе в МЧС. Страшная авария, в результате которой она получила серьезные травмы, вынудила ее уволиться из рядов спасателей. Напрасно женщина надеялась, что ведомство о ней позаботиться и не оставит ее в сложной ситуации. Ведь с 2003 года она стояла на очереди на получение жилья. Но положенную ей по закону квартиру, она так и не получила. А из служебной, где она проживала с мужем и детьми, один из которых несовершеннолетний, ее попросту выгнали
В очереди на получение жилья по договору социального найма, Елена состоит с 2003 года. Десятилетняя выслуга и причина увольнения давали ей возможность получить жилье.
Справка
Согласно стати 6 ФЗ №283 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сотрудникам и уволенным со службы в учреждениях и органах гражданам Российской Федерации, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят (проходили) службу сотрудники, и совместно проживающим с ними членам их семей указанным федеральным органом исполнительной власти предоставляются жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма с последующей передачей этих помещений в муниципальную собственность. Состав членов семьи сотрудника или уволенного со службы в учреждениях и органах гражданина Российской Федерации определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
В 2013 году, перед увольнением, Елена обратилась к своему руководству с тем, чтобы квартиру, в которой она с семьей проживает с 2009 года, передали ей по договору социального найма.
- «Эту квартиру мне выделили под протокол. Просто дали бумаги и сказали: иди в РЭУ, получай ключи и открывай лицевой счет, что я и сделала в декабре 2009 года. Когда состоялось заседание жилищной комиссии, на котором решался вопрос выделения жилья, меня в известность не поставили, об этом я узнала только в суде.
Я обратилась с тем же вопросом уже после увольнения. Но от моего руководства ответа не последовало. И мы продолжали жить в этой квартире фактически на «птичьих правах». Уже в 2015 году мне стало известно, что Главным управлением МЧС России по Белгородской области построен дом и квартиры по договорам социального найма, согласно очереди, предоставлены всем очередникам, всем, кроме меня! Я написала заявление на имя начальника Главного управления, а затем и лично пошла на прием. Мне ответили, собирайте мол, документы, ваш вопрос будет рассмотрен на заседании жилищной комиссии в установленном порядке. Вот тут-то, и возник спор.
Согласно действующего в системе МЧС Порядка учета нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилья, определенного приказом МЧС от 12.01.2012 года № 5, в Главных управлениях по субъекту создаются жилищные комиссии, которые обязаны свои решения оформить протоколом. Только протокол имеет юридическую силу и может служить основанием для дальнейшего оформления документов. Но, по непонятным причинам, со мной лишь была проведена беседа, которую проводили 3-е сотрудников Главного управления (однако понять, являются ли они членами жилищной комиссии и уполномочены ли решать вопрос за жилищную комиссию, я так и не смогла). Они исключили из состава нуждающихся моего мужа (потому что он иностранный гражданин) и старшего сына (имел в собственности 1/3 доли в однокомнатной квартире, т.е. 14 кв.м). То есть, мне «были готовы» предоставить служебное жилье, однокомнатную квартиру 39 кв.м. на меня и младшего сына (при норме предоставления не менее 42 кв.м. на семью из двух человек). Может быть, я бы и дала согласие на этот вариант, если бы квартира была в фонде социального пользования, а согласно тому же листу беседы, она относилась к служебным жилым помещениям. На тот момент, я уже не являлась сотрудником ведомства и на 100% была уверена, что въехать в эту квартиру по договору служебного найма, у мне нет оснований. Да и еще не маловажный факт, на который я указала беседующим со мой сотрудникам – в очереди состою я совместно с членами своей семьи, и социальная гарантия предоставляется мне, а не отдельно каждому. И я отказалась».
С этого момента началась бесконечная переписка Елены с ведомством и другими инстанциями. Чтобы реализовать свои права, женщине пришлось обратиться в суд, написать огромное количество обращений в Центральный аппарат МЧС, Росреестр, Президенту, Уполномоченному по правам человека. Отовсюду приходят отписки.
Вот какой комментарий дает Мария Баст, председатель Ассоциации Адвокатов России за Права Человека: - «По словам Елены, она проходила службу в МЧС, как говорится в ее заявлении - с 2003 года по 2013, и в очереди на получение жилья стояла с 2003 года. Однако по завершении десятилетней службы, она была уволена по состоянию здоровья. О том, что она нуждается в жилой площади руководству было известно, более того, Елена и при увольнении подавала письменные заявления, что она нуждается в жилье. Однако, после увольнения, Елена, как она утверждает, узнала, что фонд социального жилья распределен, а ее требования остались без удовлетворения. В течение нескольких лет Елена боролась за право на жилище, но в июне 2017 года ее выселили уже даже из служебного жилья, фактически, отслужив более 10 лет, женщина со своей семьей оказалась на улице. К сожалению, действующее законодательство не способно защитить гражданина от потери жилья и даже от потери права собственности — в России уже немало случаев выселения людей на улицу в прямом смысле этого слова. В случае Елены, с учетом того, что были нарушены права несовершеннолетнего ребенка имеет смысл продолжить отстаивать свои права в суде, а также обратиться в прокуратуру, чтобы гарантировать соблюдение прав ребенка. Также налицо дискриминация по признаку пола: государственная служба приняла в свои ряды здоровую женщину и спустя 10 лет избавилась от нее как от ненужного груза по состоянию здоровья, при этом женщине не было предложено продолжить службу до момента разрешения жилищного вопроса. Вместо этого на Елену подали в суд и лишили служебного жилья, отправили женщину на улицу».
- «Они руководствуются тем, что муж не является членом моей семьи, а ребенок, с 14 квадратными метрами (при норме в 15 в Белгороде и 18 в системе МЧС), не является нуждающимся в жилье. Эти 14 метров находятся в однокомнатной квартире, где по мимо него прописаны и постоянно проживают фактически две семьи. Словом, на сегодняшний день, ситуация зашла в тупик», комментирует ситуацияю Елена.
Из служебного жилья Елену с младшим ребенком выселили принудительно.
- «К нам явились сотрудники службы судебных приставов, представители МЧС и велели освободить помещение. Еще и штраф выписали по 5 000 рублей каждому. Я просила их отсрочить выселение. Дело в том, что мой старший ребенок учится в военном институте. Мне необходимо было поехать к нему, собрать необходимые документы, справки. Кроме того, я предоставила им документы, что по этой квартире идут гражданские процессы. Но они нечего не захотели слушать. Я успела лишь собрать личные вещи для себя и ребенка и покинула квартиру».
В апреле этого года Елена узнала, что до 2017 года ведомство имело квартиры в фонде социального пользования и могло обеспечить жильем ее совместно с ее членами семьи (хотя до этого во всех ответах из Главного управления было написано – жилья в фонде социального пользования нет, и очереди тоже нет). Вплоть до 2017 года существовал фонд социального пользования. И только в феврале 2017 года все квартиры из фонда социального пользования, находящиеся в оперативном управлении Главного управления МЧС России по Белгородской области, распоряжением ТУ «Росимущества в Белгородской и Курской областях» от 08.02.2017 г. № 27-р, были отнесены к фонду специализированного пользования и признаны служебными.
- «Когда я стала разбираться дальше, то узнала, что, в нарушение Порядка, установленного в системе МЧС и определенного законодательством РФ, те, кто стоял в очереди после меня, жильем обеспечены и даже успели его приватизировать и продать. Поэтому, со слов Главного управления, все обеспечены и очереди в настоящий момент нет. А на все мои обращения объяснить, как случилось, что мою очередь просто проигнорировали, я получаю одинаковый странный ответ – есть решение суда выселить Вас из служебной квартиры. Но ведь это разные вопросы и ответы»…
В процессе отстаивания своих прав Елена узнала, что она не единственная экс-сотрудница МЧС оказавшаяся в подобной ситуации.
Ее коллегу Дмитрия Шведа тоже выселили из служебной квартиры вместе с женой и двумя детьми.
В 2010 году мужчина восстановился в ГУ МЧС России по Белгородской области после увольнения из Министерства обороны. Был назначен на должность старшего оперативного дежурного ЦУКС Белгородской области.
В 2014 году Дмитрию и его семье выдали квартиру, оформив договор найма служебного помещения. Незадолго до своего увольнения в 2015 году Дмитрию стало известно, что квартира, которую он получил как служебную, фактически не отнесена к специализированному жилищному фонду. Мужчина обратился в суд с тем, чтобы квартиру ему передали по договору социального найма, но суды проиграл.
Вскоре после этого сотрудники МЧС вместе с судебными приставами выставили семью на улицу. А затем, сняли всех с регистрации.
Есть еще семья Владимира Добродомова, но они решили, что нервы дороже и не стали бороться…
Тоже самое, произошло и с Еленой. Теперь они с детьми и мужем лица без определенного места жительства.
– «Моя ситуация усугубляется тем, что у меня есть законное право получить квартиру. МЧС могли выдать мне ее в период с сентября 2013 по настоящее время. Но они этого не сделали и видимо не собираются. И даже уже вышеупомянутый приказ МЧС от12.01.2012 года № 5, п. 13 которого определяет, что «Истечение срока действия служебного контракта или его расторжение, получение в установленном порядке жилого помещения в населенном пункте по месту службы или получение единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения являются основанием для прекращения договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. Сотрудники ФПС и проживающие совместно с ними члены семьи, обязаны освободить жилое помещение специализированного жилищного фонда в день, следующий за днем прекращения срока действия договора найма…».
Главному управлению это не указ, ведь что для них есть только Приказ Министра, который четко определил: обеспечил – выселяй…
По материалам издания - StopHapTV