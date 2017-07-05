Московский метрополитен попросил горожан не пользоваться подземкой в часы пик
Московские власти, которые на протяжении нескольких лет пытаются пересадить горожан с личных автомобилей на общественный транспорт, теперь решили «высадить» лишних пассажиров из метрополитена
Московские власти, которые на протяжении нескольких лет пытаются пересадить горожан с личных автомобилей на общественный транспорт, теперь решили «высадить» лишних пассажиров из метрополитена. Руководство столичной подземки проводит программу по мотивированию пассажиров отказываться от поездок в часы пиковой нагрузки, так как подземка не справляется с растущим пассажиропотоком.
С недавних пор на станциях московского метрополитена появились объявления с призывом отказаться от поездок в метро в часы пик. Первый замглавы метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что в объявлениях указаны только часы пик, но граждане могут сами принять решение, ехать им в это время или нет.
«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», - сообщил Латыпов в беседе с «Российской газетой».
В метрополитене отметили, что в некоторых странах, например, для снижения нагрузки на общественный транспорт в часы пик вводится увеличенная плата за проезд. Не исключено, что московские власти могут взять указанную меру на вооружение. Ранее департамент транспорта столицы уже увеличил стоимость парковки в центре города до 200 рублей в час, чтобы «разгрузить» их от автомобилей.