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05 июля 10:40

В Петербурге отозвали автономера серии «Х***ЕР178» из-за возмущения водителей

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу отказалось от выдачи государственных автомобильных номеров серии «Х***ЕР178». Такие номера поступили в некоторые отделы Госавтоинспекции, однако из-за жалоб водителей их пришлось отозвать

Фото: ВКонтакте

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу отказалось от выдачи государственных автомобильных номеров серии «Х***ЕР178». Такие номера поступили в некоторые отделы Госавтоинспекции, однако из-за жалоб водителей их пришлось отозвать.

По данным «Фонтанки», петербургские водители соглашались регистрировать свои транспортные средства, только убедившись, что в отделениях отсутствуют номера с другими буквенными сочетаниями.

Всего было напечатано 999 пар номеров серии «Х***ЕР178». Изготовление одной таблички с номером обходится бюджету в 130 рублей. Таким образом, стоимость всего тиража, от которого пришлось отказаться, составила почти 260 тысяч рублей.  

В ГИБДД отметили, что ранее петербургским водителям выдавали номера серий «Х***ЕР78» и «Х***ЕР98», однако тогда возмущения со стороны автомобилистов не последовало. Кроме того, выдача номеров неблагозвучных серий типа «С***С178» и» С***РУ178» прошла практически без отказов, отметили в Госавтоинспекции.

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